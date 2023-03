Wegwerfen, das war einmal: Purkersdorfer Team hilft

„Manchmal ist es kaum zu glauben, wie schwierig es ist, scheinbar simple Geräte auch nur aufzuschrauben. Danach, wenn alles wieder funktioniert, ist das Erfolgserlebnis aber umso größer“, fasst Bernhard Haas, Veranstalter und Organisator des Reparatur-Cafés in Purkersdorf die Herausforderungen, vor denen das Technikerteam oft steht, zusammen.

Das dritte Mal war es nun, dass im Tauschlokal Wienerwald in der Bahnhofstraße 7 gegen eine freie Spende geschraubt, gelötet, gehämmert oder auch genäht wurde. Immer am 3. Freitag des Monats, zwischen 15 und 18 Uhr. Vom Wasserkocher bis zum CD-Player, vom Spielzeug bis zu Hose, alles wird wieder in Stand gesetzt, nichts ist unmöglich. Nach drei Probeläufen, die allesamt überzeugen konnten, soll es nun im April so richtig los gehen, ist man auch für einen kleineren Ansturm gewappnet.

Dass dennoch alles sehr persönlich bleibt, dafür sorgen Kaffee, Kuchen und der eine oder andere Tratsch, der auch den ehrenamtlichen Mitarbeitern die Arbeit leichter macht. Das nächste Reparatur-Café findet am 21. April statt. Anmeldungen, um Wartezeiten möglichst zu vermeiden, bei Bernhard Haas unter 0676 8121 0802 oder bhaas@chello.at

