Vor 25 Jahren wurde der Verein „re:spect“ gegründet – heuer, im Jubiläumsjahr, muss er voraussichtlich mit weniger Geld auskommen. Wie berichtet wurden die finanziellen Mittel von 70.000 Euro auf 40.000 Euro in einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss herabgesetzt.

SP-Bürgermeister Stefan Steinbichler betont: „Da Missstände aufgepoppt sind, war ich verpflichtet zu handeln. Ich war gerade zwei Wochen Bürgermeister und habe den Verantwortlichen empfohlen, eine Kick-off-Veranstaltung zu organisieren. Da ist aber niemand gekommen, weil sie nicht beworben wurde.“ Bei einem weiteren Termin im Frühjahr sei kein einziger Flyer verteilt worden.

„Ich habe sogar einen Brief bekommen, dass ich das Geld für das zweite Quartal überweisen soll. Dabei wurde nicht einmal das Geld fürs erste Quartal überwiesen. Ich musste die Notbremse ziehen“, so Steinbichler.

„Bleibt es bei der Kürzung, dann muss Personal abgebaut werden und beim Lerncafé und der Elternberatung gespart werden.“ Robert Eder Geschäftsführer von „re:spect“

Die Kritik wegen zu wenig Öffentlichkeitsarbeit kann Robert Eder, Geschäftsführer von „re:spect“, zum Teil nachvollziehen: „Da wir auch Suchtberatung bieten, haben wir vielleicht einen schlechten Ruf, weil viele meinen, dass da nur die ‚Oagen‘ sind.“ Er habe auch an den Bürgermeister bezüglich Geld fürs zweite Quartal geschrieben, weil er dachte, dass das Geld fürs erste bereits überwiesen wurde. „Es stellte sich aber heraus, dass es von einer anderen Förderstelle war.“

Eder gibt auch zu bedenken, dass sich die Welt der Jugendlichen gewandelt hat und sie im Internet in anderen Räumen agieren, die nicht für alle sichtbar sind. „Die Jungen sind viel auf Instagram unterwegs, Facebook ist nicht mehr interessant.“

25 Jahre ist es nun her, dass der erste Jugendtreff gegründet wurde. Die Besucherzahl von damals hat sich etwas geändert. Jährlich kommen 3.800, zehn bis 20 sind es pro Tag, mehr waren es in den Anfängen. „Damals gab es für Jugendliche nichts in Purkersdorf“, erinnert sich Eder. Die Idee dafür hatte Karin Eitel, und der Verein lief damals noch unter dem Namen „Agathon“.

So entstand der erste Jugendtreff. Was den Treff immer schon ausgezeichnet hat, war die Mischung. „Schüler des Sacré Coeur sitzen mit Lehrlingen zusammen“, freut sich Eder über das bunte Publikum. Mit der Zeit hat sich auch die Beratungsstelle entwickelt, unter anderem die Suchtberatung. Schließlich wurde auf Streetwork erweitert.

Im Kulturhaus, der ersten Heimat des Vereins, gab es auch einen Probenraum, aus dem einige Bands hervorgegangen sind. „Jetzt sind die Interessen allerdings andere.“ Die Bedürfnisse hätten sich geändert, „re:spect“ habe nun neben der beratenden auch eine animative Funktion. Nun stellt sich die Frage, wie es weitergeht. „Die Gespräche laufen, ich hoffe auf eine gute Lösung. Bleibt es bei der Kürzung, muss Personal abgebaut werden und beim Lerncafé und der Elternberatung gespart werden.“