Klugmayer führt Purkersdorfer Gasthaus weiter

Das Gasthaus Klugmayer wird von Johannes Klugmayer selbst wiedereröffnet werden, das bestätigte der Gastronom auf NÖN-Anfrage.

Wie berichtet wurde das traditionelle Gasthaus in der Deutschwaldstraße von Johannes Beranek und Bernhard Aschauer 2019 gepachtet und unter dem Namen Wienerwaldgasthaus JohannesBär eröffnet. Nach knapp drei Jahren sperrten sie am 24. September aber wieder zu.

Im November will Johannes Klugmayer seine Gaststätte wieder aufsperren. Ein genauer Termin steht derzeit allerdings noch nicht fest. Geboten werden soll den Gästen traditionelle Wiener Küche. Klugmayer will das Gasthaus gemeinsam mit Clemens Putz führen, mit dem er auch das Stehbeisl am Hauptplatz hat. Das haben sie noch im Lockdown gemeinsam erworben.

Der Betrieb der Familie Klugmayer besteht seit ungefähr hundert Jahren, auch Johannes Klugmayer selbst hat das Gasthaus schon geführt, dann aber eine Pause eingelegt und die Räumlichkeiten verpachtet.

