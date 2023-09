Perfektes Training für die Weltmeisterschaft

Der aus Pressbaum stammende Rettungssanitäter Kurt Ursprunger ist nicht nur Fachbereichsleiter Verein des Roten Kreuzes (RK) Purkersdorf-Gablitz sondern auch Kommandant der RK-Suchhundestaffel Marchfeld. In dieser Funktion lud er zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft der Rettungshunde drei Teams zum Training auf den Sportplatz Gablitz. Der Präsident des SV Gablitz, Michael Schramek, ermöglichte an einem heißen Sonntagvormittag, dass die teilnehmenden Vierbeiner jeweils mit ihren Hunde- und Mannschaftsführern diverse Disziplinen üben und perfektionieren konnten.

RHVÖ richtet WM aus

Von 19. bis 24. September findet die 27. Weltmeisterschaft für Rettungshunde der IRO (Internationale Rettungshunde Organisation) an Wettkampfstätten in Stubenberg und Eggendorf in der Steiermark statt. Der weltweite Verband wurde 1993 in Österreich gegründet und hat seinen Sitz in Salzburg. Die IRO Weltmeisterschaft wird heuer von deren Mitglieds­organisation Rettungshunde Verband Österreich (RHVÖ) ausgerichtet, die als Gastgeber fungiert. Von 149 angemeldeten Teams kommen diesmal daher sogar rund ein Fünftel der Teilnehmer aus dem Veranstaltungsland Österreich, nämlich genau 31.

Ein Team besteht jeweils aus speziell ausgebildetem Rettungshund sowie seinem Hunde- und dem Mannschaftsführer. Prämiert wird immer das Team Hund-Hundeführer. Der Mannschaftsführer übernimmt bei Bewerben die organisatorischen und Verwaltungsaufgaben und unterstützt somit einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen, bei denen sich Hund und Eigentümer nach Erfüllung der Zulassungskriterien ganz auf ihre sportlich-wettbewerblichen Aufgaben konzentrieren können.

Wir erwarten uns Plätze auf dem Stockerl Gerald Odlozilik

Die Rettungshundeteams haben die Möglichkeit, sich dem internationalen Leistungsvergleich in den drei Sparten Fährten-, Flächen- und Trümmersuche zu stellen. Bei der Trümmer- und Flächensuche müssen je drei verschüttete Personen gefunden werden, bei der Fährtensuche eine. In allen Disziplinen sind zudem neun unterschiedliche Unterordnungs- und Gewandtheitsübungen erfolgreich zu absolvieren. Österreich erwartet sich bei der kommenden WM "jedenfalls Plätze auf dem Stockerl", ist Mannschaftsführer und Hauptausbildner der RK-Hundestaffel Marchfeld, Gerald Odlozilik, im Gespräch mit der NÖN überzeugt.

Und Richard Dauer, Hundeführer der privaten Suchhundestaffel Österreich (ÖSHS), und seine Gattin und Mannschaftsführerin Eva Dauer ergänzen: "Es wird eine spannende Herausforderung, Teams reisen aus der ganzen Welt an. Wir erwarten etwa Teilnehmer aus Argentinien, Mexiko, Kanada, Japan, China, Taiwan und natürlich auch aus fast allen europäischen Ländern."

Unter den teilnehmenden österreichischen Organisationen sind neben dem ÖRV (Österr. Rassehundeverband), über den die Rotkreuz-Hundestaffel Marchfeld antritt, und ÖSHS-Vertretern wie Richard Dauer auch der ÖVD (Österr. Verband der Diensthundeführer) des Bundesheeres, Feuerwehr Wien, SVÖ (Schäferhunde Verein Österreich) oder der ÖGV (Österr. Gebrauchshundeverband) zu finden.

Drei Monate für Startvorbereitung

Allein in Niederösterreich sind zwölf Suchhundestaffeln des Roten Kreuzen vertreten. „Im Falle einer vermissten Person sind alle unsere Rettungshunde 365 Tage im Jahr rund um die Uhr über den Notruf 144 erreichbar ", erklärt RK-Hundestaffel-Kommandant Kurt Ursprunger dazu. Er zeigte der NÖN auch, wie straff organisiert die diesbezügliche Kommunikation und Koordinierung läuft. Und Günter Rabl von der RK-Suchhundestaffel Marchfeld ergänzt: "Die Ausbildung eines Hundes zur Einsatzfähigkeit dauert rund drei Jahre und muss alle zwei Jahre mit einer gesonderten Prüfung wiederholt werden." Seine Kollegin Brigitte Elsigan betont weiters: "Zur Startvorbereitung für die WM wird zwei bis drei Monate davor gezielt trainiert, hier werden schwerpunktmäßig Ausdauer, Taktik und Verbellen professionalisiert."

Viele Hunderassen eignen sich

Für die Ausbildung zum Rettungshund eignen sich unabhängig von ihrer Größe Rasse- wie Mischlingshunde, welche über Futter oder Spielzeug motiviert werden können. 120 Mitgliedsorganisationen, die insgesamt 41 Länder vertreten, sind in der IRO vereint, über 100 ehrenamtliche Funktionäre sichern höchste Qualitätsstandards der Ausbildung. "IRO geprüfte und einsatzzertifizierte Rettungshunde gehören zu den besten der Welt. Nach dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion Anfang Februar standen knapp 100 Rettungshunde aus dem globalen Netzwerk der IRO im Einsatz", betont auch IRO-Präsident Alois Balog in seiner Einladung zur Weltmeisterschaft.