Batik, Mustermix & Co.: Styling-Tipps für den Frühling

Prints dominieren im Frühling. „Wunderschöne Blumenprints, 70er-Mustermix und Batik machen uns Lust auf den Sommer. Traumhafte Farbkombinationen wie Grün mit Petrol, Gelb mit Orange weniger Braun und Grau“, so NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. Ihr Stylingtipp: je kleiner ein Muster, umso weniger trägt es auf.

Gerne können fließende Crêpe-Materialien genommen werden, die machen schlank und sind faltenlos. Weiß wird bei Accessoires, wie Schuhen und Taschen gefeiert. „Auch die Männer dürfen sich in Weiß kleiden, gerne mit Chino-Hosen oder Sneakers. Dazu gerne Shirts mit kleinem Polokragen oder Lederjacke in Grau“, so Reuter.

Die Mode im Frühling steht unter dem Motto Powerful, alles wird leuchtender, knalliger und gerne auch wild kombiniert. „Lieber Schwarz und Grau im Kasten lassen und als Kombipartner eine andere Knallfarbe dazu tragen“, rät die Style-Expertin.

Kleider in Maxilänge feiern ein Comeback. „Letzte Saison war die Länge knapp unterm Knie modern, dieses Jahr dürfen wir wieder Kleider in Bodenlänge zu Sneakers oder Stiefel tragen.“

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.