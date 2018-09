Unfall am Mittwochabend auf der B1 am Riederberg zwischen Gablitz (Bezirk St. Pölten) und Sieghartskirchen (Bezirk Tulln) endete tragisch.

Ein 21-jähriger Wiener hatte am Mittwoch gegen 20.20 Uhr sein Motorrad auf der B1 in Gablitz aus Wien kommend in Fahrtrichtung Tulln gelenkt. Vor einer dort eingerichteten Baustelle sei er aus bislang unbekannter Ursache zu Sturz gekommen und anschließend über die Gegenfahrbahn unter einer Leitschiene hindurchgerutscht, berichtete die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Biker sei dann auf einer Grünfläche zu liegen gekommen, nachfolgende Motorradlenker führten sofort Erste Hilfe-Maßnahmen durch und setzten die Rettungskette in Gang. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 21-Jährigen feststellen.