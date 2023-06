Unterstützung bei eingeschränkter Mobilität

„Der GSD des Roten Kreuzes sieht seinen Aufgabenbereich darin, älteren, chronisch erkrankten aber auch verunfallten Personen zu ermöglichen, im gewohnten und vertrauten Umfeld Zuhause selbstbestimmt leben zu können“, erklärt Alexandra Stangl grundsätzlich die Intention hinter den Gesundheits- und Sozialen Diensten. Das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz möchte aber hier noch einen Schritt weitergehen. Es gibt nicht nur die Möglichkeit, von sogenannten „Pflegebehelfen“ Gebrauch zu machen, sondern auch das Service „Essen für Zuhause“ zu nutzen.

„Gerade mit unserem Verleihservice für Pflegebehelfe - das inkludiert zum Beispiel Pflegebetten, Leibstühle, Rollatoren und Rollstühle - stellen wir das notwendige Equipment zur Verfügung auch Zuhause weiterhin leben zu können, wenn die Mobilität durch einen Unfall oder mit dem Älterwerden eingeschränkt wird“, erklärt Stefan Fehrmann, der für den Verleih der Pflegebehelfe verantwortlich ist. Zum Equipment, wie etwa einem Pflegebett, können auch zusätzlich eigene Matratzen, Nachtkästchen oder Beistelltische vom Roten Kreuz ausgeborgt werden.

Fehrmann verweist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit und Funktionalität von Pflegebetten. „Das Bett ist höhenverstellbar, wodurch nicht nur das leichtere Ein- und Aussteigen aus dem Bett machbar ist, sondern vor allem Pflegekräften oder pflegenden Angehörigen einen ergonomischen Umgang mit den Pflegebedürftigen ermöglicht“. Verstellen können sowohl Angehörige, als auch die Pflegebedürftigen selbst. Außerdem können verschiedene Liege- und Sitzpositionen eingestellt werden.

Angebot für alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind

Stangl betont zudem, dass sich das Konzept nicht ausschließlich an ältere Personen richtet, sondern an alle, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. „Verunfallte, Kranke, in ihrer Mobilität allgemein eingeschränkte Personen oder werdende Mütter profitieren von unserem Gesamtangebot rund um die Pflege und das selbstständige Leben.“

Trotz allem hängt das Thema eingeschränkte Mobilität auch stark mit dem Thema „selbstbestimmt Älterwerden“ zusammen. Aus diesem Grund organisiert das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz regelmäßig betreute Reisen nach Wien oder Niederösterreich. Der nächste Ausflug, eine Schifffahrt durch die Wachau „Auf den Spuren Mariandls“, findet am 24. Juni statt. Die Teilnahme ist auch für Menschen mit eingeschränkter Mobilität bzw. Menschen, die auf Gehhilfen angewiesen sind, möglich.