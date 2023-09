Debatte um die Gentechnik in Wolfsgraben

„Aus meiner Sicht war es eine tolle Veranstaltung an der leider wie immer wieder zu wenige Personen Interesse gezeigt haben“, resümiert Bürgermeisterin Claudia Bock über das Debattenrollenspiel in Wolfsgraben. Nur zehn Personen waren bei der Diskussionsveranstaltung der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“ dabei. Bis auf Tullnerbach seien aus jeder Gemeinde Interessierte gekommen.

Diskutiert wurde zum Thema „Grüne Gentechnik“. „Zwei Personen waren mit pro und contra Argumenten vorbereitet und haben diese vorgebracht, im Anschluss erfolgte eine Debatte in großer Runde“, so Bock. Als Pro-Argumte wurde die CRISPR-Technology in der grünen Technologie präsentiert. Hier würde die Möglichkeit bestehen unter strengeren Regeln und enger definierten Grenzen zu schnelleren Ergebnissen zu kommen. Außerdem solle man der Forschung eine Chance geben, um mitreden zu können. Thema war, nicht nur großen Konzernen die Forschung zu überlassen, sondern auch kleinere Forschungsteams zu unterstützen.

Als Contra-Argument wurde beispielsweise dargelegt, dass sich gentechnisch verändertes Material unkontrolliert verbreiten würde. Außerdem würden wirtschaftlich Großkonzerne profitieren und die Bauern seien gezwungen bei bestimmten Anbietern zu kaufen. Auch wurde das Problem der Patentanmeldung aufgezeigt. „Dass eben nicht nur das technische Verfahren sondern auch die Pflanze einem Patenschutz unterliegt“, informiert Bock. Auch die mangelnde Kennzeichnungspflicht sowie die nicht vorhandene Abgrenzbarkeit von Aussaat gentechnisch manipulierter Pflanzen waren Thema.