Hospiz-Team gibt es seit 20 Jahren in der Region

„Die schwere Zeit des Abschiednehmens ist geprägt von Ängsten, Sehnsüchten und Hoffnung, aber auch von Fragen und Unklarheiten“, weiß Tina Kreiner, Teamleiterin des Purkersdorfer Hospizteam und diplomierte Diplom- und Gesundheitskrankenpflegerin. Sie hat es sich gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen zur Aufgabe gemacht den Betroffenen jederzeit und überall „Licht ins Dunkel“ zu geben. „Sei es in den gewohnten eigenen vier Wänden, in einer Betreuungseinrichtung oder im Krankenhaus – wir sind da, um zu helfen“, so Kreiner, die von sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt wird.

Seit 20 Jahren ist das Hospizteam des Roten Kreuzes im Rahmen der Sterbe- und Trauerbegleitung von Schwerkranken und deren Angehörigen tätig. Über die Gründung berichtet Kreiner: „Vor 20 Jahren gab es kaum Angebote für eine Hospizarbeit in der Umgebung, um betroffene Menschen ganzheitlich und nach ihren Wünschen und Bedürfnissen zu betreuen.“ Auch bis heute würden viele Betroffene nichts über diese Betreuung wissen, das Rote Kreuz würde daher auch viel Aufklärungsarbeit leisten.

Bei der Begleitung übernimmt das Hospizteam keine medizinische Versorgung, sondern die seelische Betreuung während eines besonders sensiblen Lebensabschnittes, sagt Kreiner. Unter anderem würden einfühlsame Gespräche, in dem sowohl Kranke als auch deren Angehörige ihre Gefühle von Angst, aber auch Hoffnung zum Ausdruck bringen können, dazuzählen.

„Auch Kartenspielen hilft manchmal“

„Unsere Unterstützung ist jedoch wesentlich vielseitiger. Manchmal ist ein Gespräch hilfreich, in einer anderen Situation hilft es, zu schweigen oder zum Beispiel gemeinsam Karten zu spielen“, erzählt Kreiner. Vertrauen und Verständnis seien besonders wichtig. „Wir hören zu, wenn es Anliegen gibt, die eventuell nicht mit den Angehörigen besprochen werden können, aber trotzdem die betroffene Person belasten“, sagt die Teamleiterin. Sie sieht die Betreuung als wundervolle, sehr individuelle Tätigkeit an, bei der die ganzheitliche Sicht auf den Menschen im Vordergrund steht.

Die Beweggründe, warum sich Leute im Hospizteam engagieren, seien unterschiedlich. „Zum Beispiel, weil sie selbst Erfahrungen mit einer Hospizbegleitung gemacht haben und durch das ehrenamtliche Engagement etwas Positives zurückgegeben werden kann“, so Kreiner. Dass einem diese Betreuung neben vielen schönen Momenten aber auch nahe gehen könne, weiß die Teamleiterin. Deshalb würde regelmäßig eine Supervision beim Roten Kreuz angeboten, um Erlebnisse aufzuarbeiten. „Manche gehen ihren individuellen Weg Erlebtes zu verarbeiten - zum Beispiel finden sie Kraft in der Natur oder schreiben es in einem Brief nieder“, weiß Kreiner.

Um mitzuarbeiten braucht es den Kurs „Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung“, der 80 Stunden Theorie und 40 Stunden Praktikum umfasst. Wer an Mitarbeit interessiert ist oder Unterstützung wünscht, kann sich unter hospiz-purkersdorf@n.roteskreuz.at melden.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.