2022 war für die Purkersdorfer Wirtschaft durchwachsen

Werbung

Das Jahr 2022 war auch für die Wirtschaftstreibenden ein durchwachsenes. Für Alice Berger vom gleichnamigen Reisebüro in Purkersdorf war es ein fulminantes Jahr. „Es war sogar besser als 2019. Man sollte annehmen, dass die Leute sparen, davon merke ich aber nichts“, schildert sie. Sie hat vor allem auch einige Jüngere zwischen 30 und 40 Jahren in ihrem Kundenstamm, die im hochpreisigen Segment unterwegs sind.

Ihr Rezept? „Mit beständiger Arbeit und, dass ich immer für meine Kunden da bin. Ich denke, dass meine Kunden mein Service zu schätzen wissen. Auch über allfällige Reise- und Einreisebestimmungen informierte sich das Team rund um Berger laufend, um den Kunden mit den aktuellsten Informationen versorgen zu können.

„Es kann nur besser werden“, ist Sylvia Weiss vom Warenhaus Weiss in Purkersdorf überzeugt. „Bei uns ist es in den letzten Wochen und Monaten steil bergauf gegangen. Ich glaube, die Leute wissen zu schätzen, was sie an uns haben“, sagt sie. Viele Dinge, die es im Warenhaus Weiss nicht gibt, können bestellt werden, „da warten die Leute auch darauf“, schildert Weiss.

Dass die Menschen generell geduldiger und ruhiger geworden sind, merkt auch Reinhard Nitsche, dessen Frau Marion das Kreative Allerlei am Hauptplatz betreibt. „Die Leute sind nicht mehr so hektisch wie vor der Corona-Pandemie oder wollen das Geschäft nicht wieder so schnell verlassen, wie während der Pandemie“, meint Nitsche. Lediglich die Kurse, die im Kreativen Allerlei angeboten werden, laufen noch eher schlecht an. „Aber langsam kehrt wieder Normalität ein“, stellt er fest.

Guter Branchenmix am Hauptplatz

Einig sind sich die drei, dass es generell einen guten Branchenmix am Purkersdorfer Hauptplatz gibt. Lediglich das Geschäft an Samstagen läuft nicht gut. „An Samstagen ist der Hauptplatz leer. Das ist wirklich schade, hängt aber sicher auch damit zusammen, dass die Fleischerei Ströbel an Samstagen geschlossen hat“, meinen die drei unisono.

Auch das Aufhof-Center sehen sie als große Konkurrenz. Lobende Worte finden sie hingegen für das im Advent stattfindende Gewinnspiel „Mit ein bisschen Glück kriegst bei uns dein Geld zurück“. „Das ist super angekommen. Wir hoffen, dass das Gewinnspiel nächstes Jahr wieder stattfindet“, hoffen die Wirtschaftstreibenden auf Fortsetzung im Jahr 2023.

Geschäfte unterstützen

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.