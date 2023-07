Volles Haus beim Fest der FF Steinbach

Vollbild

Bereits am Freitag erschienen zahlreiche Gäste zum Feuerwehrfest und nahmen an den Feierlichkeiten teil. Auch Mauerbachs Bürgermeister Peter Buchner erschien am Wochenende. Auch das aufgebaute Schaukelgerüst sorgte für viel Spaß. Auch die Kaffeebar war sehr beliebt bei den Gästen. Am Sonntag wurde nochmals mit Blasmusik für eine stimmungsvolle Atmosphäre gesorgt. Feuerwehrkommandant Dominik Kerschbaumer (rechts) bedankt sich bei der gesamten Crew für die top Arbeit. Auch die Partykrocha aus Oberösterreich traten am Wochenende auf und unterhielten die Gäste mit stimmungsvoller Live- Musik.

