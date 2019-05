Etwas mehr als vier Jahren war Claus Rechberger als Gemeinderat für die Bürgermeister-Fraktion in Purkersdorf aktiv. Vergangenen Donnerstag legte er sein Mandat zurück, wirksam wird der Rücktritt somit am 3. Mai. Der Rückzug aus der Kommunalpolitik kommt zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend.

Karl Schlögl habe damals versucht, Köpfe aus den unterschiedlichsten Bereichen zu vereinen und Sachpolitik zu betreiben. „Er hat mich gebeten, mich mit meinem bautechnischen Wissen einzubringen. Das wurde unter dem neuen Bürgermeister Stefan Steinbichler fortgeführt“, versichert Rechberger, dass der Führungswechsel nichts mit seinem Rückzug zu tun hat.

Vielmehr liege der Grund in der Geburt von Töchterchen Theresa. „Da haben sich bei mir die Prioritäten verschoben und ich möchte mehr für meine Familie da sein“, so Rechberger. Dass Josef Baum vor einigen Wochen wieder für seine Listen in den Gemeinderat zurückkehrte, habe damit aber nichts zu tun.

„Ich diskutiere Fakten und nicht Ängste und Fantasien, auch wenn diese mir gegenüber ehrenrührig sind.“ Josef Baum, Gemeinderat

Rechberger wird in Baums Informationsblatt (Purkersdorfer Informationen) neuerdings vehement wegen seiner Bautätigkeiten attackiert. Darin werden geplante Bauprojekte in der Hardt-Stremayrgasse 3, Beethovenstraße 19 und Linzerstraße 66 kritisiert und Firmenbeteiligungen von Rechberger aufgezeigt.

„Wir hatten einen Brandanschlag auf unser Haus, wenige Tage, nachdem seine Hetzkampagne gegen mich veröffentlicht wurde“, ärgert sich Rechberger. Die Landespolizeidirektion erklärt auf NÖN-Nachfrage: „Der Brandermittler war vor Ort, nachdem das Feuer bei den Mistkübeln gelöscht worden war. Dieser geht davon aus, dass es Brandstiftung war.“ Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet, die Ermittlungen sind noch im Laufen.

Die Anschuldigungen in Baums Publikationen sein „Firmengeflecht“ betreffend kritisiert Rechberger als nicht objektiven Journalismus: „Da werden falsche Behauptungen getätigt. Dabei wären die ganz einfach zu recherchieren. Es reicht schon ein Blick ins FirmenABC.“

Damit spielt Rechberger auf den Vorwurf an, er vermittle seine eigenen Immobilien. „Die Maklerfirma gehört meiner Lebensgefährtin Anja Kulinski. Diese vermarktet auch Immobilien anderer Bauträger und ich bin an der Firma in keinster Weise beteiligt“, so Rechberger.

„Es ist zu hoffen, dass Rechberger in der Sache Teilungsklage in der Hardt-Stremayrgasse 3 von typischen US-Methoden abrückt und eine menschliche Lösung findet“, schickt Baum in seiner neuen Ausgabe noch einen weiteren Vorwurf hinterher. Rechberger hatte einen Anteil des Grundstücks gekauft.

In einem Brief teilte sein Anwalt den anderen Miteigentümern mit: „Sollten wir von ihnen nicht bis spätestens 22.3.2019 eine positive Rückantwort erhalten, gehen wir davon aus, dass sie an einem Verkauf und an der Bestandsfreiheit der Liegenschaft nicht interessiert sind, und werden ohne weitere Korrespondenz namens unserer Mandantschaft die Teilungsklage einleiten.“

„Hätte ich von dem Mietvertrag gewusst, hätte ich den Anteil nicht gekauft. "

Rechberger rechtfertigt sich: „Hätte ich von dem Mietvertrag gewusst, hätte ich den Anteil nicht gekauft. Da ich an Familienstreitereien nicht interessiert bin, habe ich den anderen Miteigentümern im Zuge eines Gespräches angeboten, dass ich ihnen meinen Anteil zu Selbstkosten überlasse.“

Dies sei aber laut Rechberger ausgeschlagen worden. Das Grundstück mit einem heruntergekommenen älteren Haus sei ohne sichtbar wertvolle Substanz, so Rechberger, die zentrale Lage finde er aber interessant. „Seit Jahren besteht keine Benützungsbewilligung. Mir wurde die Liegenschaft von einem der Miteigentümer angeboten, allerdings stellte sich später heraus, dass nicht alle Miteigentümer verkaufen beziehungsweise selbst günstig unter dem Marktpreis die Minderheitsanteile kaufen wollten“, erklärt Rechberger, wie es zum Kauf seines Anteils kam.

Populismus anstatt Sachpolitik

Mit dem Erwerb des gesamten Grundstücks hätte Rechberger geplant, dort ein Mehrfamilienhaus zu errichten.

Schluss ist es nun vorerst mit seinen Plänen in der Politik: „Ich bin in den Gemeinderat eingezogen, um der Gesellschaft auch etwas zurückzugeben.“ Es sei schade, dass in den letzten Monaten nicht mehr Sachpolitik im Vordergrund stehe, sondern nur mehr Populismus betrieben werde. „Das erinnert teilweise schon an eine Hetzjagd, die sicher nicht im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens in Purkersdorf ist“, so Rechberger. Baum bedauert den „Verlust eines Diskurspartners“. Es bestehe aber nun die Chance für die Bürgermeisterpartei, ihre Baupolitik zu überdenken und das Allgemeininteresse in den Vordergrund zu rücken.