Purkersdorfer Stimmen zur Teuerung: „Billiger wird es nicht mehr“

In den letzten vier Wochen kamen mehr Menschen zur Team Österreich Tafel in Pressbaum. „Wir merken eine Steigerung“, beschreibt Leiterin Alexandra Stangl vom Roten Kreuz. Bei der Tafel werden jeden Samstag gratis Lebensmittel an Bedürftige verteilt. „Wir bekommen nach wie vor sehr viele Spenden und können die Menschen gut versorgen“, berichtet Stangl.

Circa 120 Personen kommen derzeit an einem Tafel-Tag. „Und es sind quer durch die Bank Familien, Großfamilien oder Mindestpensionisten“, erzählt sie.

Die Teuerungen wirken sich auch auf die Gablitzer Privatbrauerei aus. „Besonders gestiegen sind die Preise bei den Kartonagen – nämlich um 50 Prozent und mehr“, erzählt Inhaber Markus Führer. „Aber Kartonagen sind nun mal ein Muss.“

Mittlerweile kosten ihn auch Etiketten und alle Rohstoffe, wie Malz und Hopfen, rund 30 Prozent mehr. „Leider muss das Gablitzer Bier teurer werden“, bedauert er. Ab 1. April müssen Bierliebhaber rund sieben Prozent mehr zahlen.

Ukraine-Krise als willkommener Anlass

Gleichzeitig rechnet Führer nicht damit, dass das Preisniveau in Zukunft sinken wird: „Billiger wird es nicht mehr. Jetzt war vermutlich auch ein günstiger Zeitpunkt für eine drastische Preiserhöhung.“

Beim Samariterladen (Samla) in Purkersdorf ist von den Teuerungen dagegen noch nichts zu spüren. Hier werden gebrauchte Waren wie Möbel, Kleidung oder Geschirr günstig verkauft. „Das ist zu kurzfristig“, erklärt Bereichsleiter Herbert Willer.

Allerdings vermutet er, dass die Nachfrage steigen wird. Zum einen bleibe den Menschen am Ende des Monats immer weniger im Geldbeutel. Zum anderen steige das Bewusstsein für Nachhaltigkeit.

Baukosten könnten Voranschlag sprengen

Der Pressbaumer Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner befürchtet, dass die geplanten Straßenprojekte teurer werden als gedacht. „Die Erhöhung der Energiepreise schlägt sich auch auf die Baupreise durch“, erklärt er. Als Beispiel nennt er Asphalt, der zu einem kleinen Teil aus Erdöl besteht.

