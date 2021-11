Nikolo kommt online nach Mauerbach: Aufruf zum Bildermalen

Nach vergangenem Jahr ist es heuer bereits zum zweiten Mal nicht möglich, dass der Heilige Nikolaus persönlich zu den Kindern kommt. Dennoch soll es in Mauerbach wieder eine Nikolo-Aktion geben, die ähnlich wie vergangenes Jahr ablaufen soll.

„Die Kinder können wieder Bilder für den Nikolo malen. Die fertigen Kunstwerke mit der Adresse der Kinder auf der Rückseite können sie anschließend in die eigenen Nikolo-Postkästen bei der Steinbachbrücke sowie vor den Kindergärten 1 und 2 werfen“, erklärt geschäftsführender Gemeinderat Matthias Pilter.

Am Vormittag des 5. Dezember bringt der Nikolo kontaktlos seine Sackerl zu den Kindern und hängt sie an die Tür. Um 15 Uhr spricht er schließlich via Video zu den Kindern. Dass der Heilige Nikolaus in Mauerbach heuer schon am 5. Dezember, und nicht wie üblich am 6. Dezember zu den Kindern kommt, ist kein Irrtum.

„Wir haben uns für Sonntag, 5. Dezember, entschieden, weil es für uns organisatorisch an einem Wochenende leicht ist beziehungsweise vermutlich mehr Kinder an der Nikolo-Ansprache teilnehmen können“, erklärt Pilter. Ab morgen Donnerstag, 25. November, sollten alle Nikolo-Postkästen hängen. Ab dann können die Kinder jederzeit ihre Zeichnungen in den Postkasten einwerfen.