Sophie Barat wurde 1779 in Burgund geboren, und wurde zur Zeit der französischen Revolution von ihrem Bruder in Latein, Literatur, Naturwissenschaften und Mathematik unterrichtet. Das war für Mädchen in der damaligen Zeit höchst ungewöhnlich. Der Bildung verpflichtet gründete sie mit drei weiteren Frauen in weiterer Folge den Sacré Coeur Orden. Heute zählt der Orden 3.000 Schwestern in 41 Ländern, die sich hauptsächlich der Bildung von Mädchen und Frauen verschrieben haben.

Das Pressbaumer Sacré Coeur ehrte seine Ordensgründerin mit einem großen Fest. Neben einem Festgottesdienst erfuhren die Schüler bei einem Projektunterricht vieles über ihre Schulgründerin , beim Nachmittagsprogramm sollte das Fest aber auch ein Ort der Begegnung werden. Nun haben Kinder in den Sacré Coeur Schulen Österreichs wunderbare Lernbedingungen.

Nicht alle Kinder dieser Welt haben jedoch diese Bedingungen. Die Schule ist deshalb seit Jahren mit einer in Jinja in Uganda verbunden.

Für die dortigen Schüler und Lehrer wird daher der Reinerlös der Veranstaltung gespendet.