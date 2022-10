Tag der offenen Tür gibt Einblick in den Pressbaumer Schulalltag

Beim Tag der offenen Tür am Campus Sacré Coeur werden kommenden Freitag, 14. Oktober, die sechs verschiedenen Bildungseinrichtungen präsentiert. Auf dem weitläufigen Areal lernen mehr als 1.500 Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Die Kleinsten beginnen in den beiden Kindergärten. Im historischen Hauptgebäude ist die Volksschule samt flexibler Hortbetreuung untergebracht. Geboten wird eine Mehrstufenklasse ebenso wie eine Englisch-Schwerpunktklasse und eine Bewegung-Schwerpunktklasse. Die Mittelschule des Campus befindet sich in einem lichtdurchfluteten Neubau.

Hier arbeiten engagierte Pädagogen mit modernen Konzepten. So gibt es etwa Freiarbeit, offenes Lernen und auch drei Mehrstufenklassen. Am Gymnasium und Realgymnasium gibt es eine Europaklasse sowie einen musisch-kreativen Schwerpunkt. Letzterer bietet eine fundierte musikalische Ausbildung, in der die Musikpraxis auch Ton- und Medientechnik umfasst.

Vielschichtiges Bildungsumfeld

An der fünfjährigen Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) erlernen die Schüler einen Beruf mit Zukunft, parallel dazu erlangen sie die Matura. Das angeschlossene Kolleg bietet die Ausbildung in fünf Semestern berufsbegleitend und mit erwachsenengerechten Lehr- und Lernmethoden an.

„Der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik ist ein mehrgruppiger, modern ausgestatteter Praxiskindergarten angeschlossen“, erläutert Direktor Peter Brunner. Elementarpädagogen bieten Kindern von einem bis sechs Jahren hier ein vielschichtiges Bildungsumfeld, in dem diese altersentsprechend bestens gefördert werden. Die Schüler der BAfEP machen dort auch ihre ersten Praxiserfahrungen.

„Elementarpädagoge zu sein heißt, Kinder im Kindergartenalltag zu begleiten, Kindern zuzuhören, ihnen Modell zu sein, sie herauszufordern, zu unterstützen, Bedürfnisse zu beachten und sich ihnen einfühlsam zuzuwenden. Es ist ein vielschichtiger und abwechslungsreicher Beruf, der große Freiheiten eröffnet und die Möglichkeit bietet, jedes einzelne Kind individuell zu begleiten“, führt der Direktor weiter aus.

Und Monika Kleewein, Pädagogin im zugehörigen Praxiskindergarten, ergänzt: „Der Beruf des Elementarpädagogen zählt für mich nicht nur zu den schönsten, sondern auch zu den wichtigsten im Bildungsbereich. Die vielen positiven Erlebnisse mit Kindern und Eltern geben mir täglich neue Energie.“

Elementarpädagoge zu werden bedeutet auch, sich für eine Ausbildung zu entscheiden, die neben der Allgemeinbildung eine Vielzahl an berufsspezifischen, künstlerisch-kreativen, musikalischen und bewegungsbezogenen Unterrichtsgegenständen beinhaltet. Theorie und Praxis sind in der Ausbildung von Beginn an verbunden.

Der Tag der offenen Tür am Campus Sacré Coeur findet am Freitag, 14. Oktober, von 8:30 Uhr bis 16 Uhr statt. Die BAfEP präsentiert sich zusätzlich am Samstag, 26. November, von 9 Uhr bis 13 Uhr.

