Gastwirt Roland Mayer: „Jeder kocht sein eigenes Süppchen“

Fünf bis sechs Radwege kreuzen beim Gasthaus Mayer in Rekawinkel. Vor allem seit der Corona-Pandemie sind vermehrt Radfahrer in seinem Gasthaus eingekehrt. „Vor allem im vergangenen Sommer ist mir das so richtig bewusst geworden. Viele Wiener, wenige Einheimische“, weiß Gastwirt Roland Mayer. über die Radfahrer Bescheid. Aber auch Touristen aus Deutschland oder den Niederlanden würden im Sommer gerne in der Region radeln.

Was Mayer allerdings kritisiert, ist, dass in Bezug auf die Radwege jeder „sein eigenes Süppchen kocht“. „Da gibt es den Tourismusverband, die Naturfreunde oder auch den Verschönerungsverein, die sich um die Wege kümmern. Das ist irreführend“, gibt Mayer zu bedenken. Problem sei einfach, dass es kein gemeinsames Konzept für die Radwege geben würde. „Ich wollte bei meinem Gasthaus schon einmal eine große Radkarte aufhängen, wie das zum Beispiel auch in den Tiroler Skigebieten gemacht wird, doch es ist einfach unmöglich, die einzelnen Rad-Routen ausfindig zu machen. Schade drum“, meint Mayer.

