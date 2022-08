Pressbaumerin führt ein Leben in zwei Welten

Werbung

Ich lebe nicht zwischen, sondern in zwei Welten“, so PR-Beraterin Verena Bittner-Call, die sich selbst als Ur-Pressbaumerin bezeichnet. Schon seit Kleinkind-Tagen verbrachte sie die Wochenenden und Ferien am Bihaberg, später lebte die Mutter der Töchter Sophie, Alina und Ilvy 21 Jahre in der Kaiserbrunn.

Kirchenwirt in Brand und Steinhof bei Toulouse

Auch ihre Hochzeit mit PR-Kollegen Christian Call, Pressesprecher der Wiener Netze, feierte das Paar vor genau vier Jahren erst standesamtlich in der Pfalzauer Vereinsmeierei, dann mit einer freien Trauung beim Wienerwaldhof Rieger im Irenental. Und sogar das erste gemeinsame Date fand im Café Corso in Pressbaum statt.

Standesbeamtin Elisabeth Ebner (links) bei der Trauung von Verena Bittner-Call und Christian Call vor vier Jahren in der Vereinsmeierei in Pressbaum. Foto: Foto Regine Spielvogel, privat

Auf der Suche nach einem neuen Zuhause wurden sie vor über einem Jahr in der Gemeinde Brand-Laaben fündig und erwarben den Kirchenwirt in Brand, der mit idyllischem Blick über Felder, Wälder und auf den Schöpfl im Ortskern neben Kirche und Friedhof liegt.

Bereits ein Jahr davor erfüllte sich Bittner-Call „einen ganz alten Jugendtraum“ und erstand einen 800-jährigen Steinhof, ebenfalls am Kirchenplatz gelegen, in der Nähe von Toulouse.

„Wieso auch immer das so ist: Ich bin eine Französin, die im Körper einer Österreicherin lebt“, zeigt die PR-Lady ihr warmherziges Lachen und schwärmt von der kleinen Gemeinde Albas im Departement Lot. Das offene 520-Einwohner-Dorf beherbergt 16 Nationalitäten, die Nachbarn stellen hier gerne einfach ihre Tische auf die Straße und setzen sich spontan zusammen.

„Ich bin berühmt für meine Kuchen, alle wollen Sachertorte und Apfelstrudel“, schmunzelt die leidenschaftliche Gastgeberin, in Gedanken bei „diesem zweiten speziellen Fleckchen Erde in meinem Leben.“

Lockdowns in Frankreich

Seit es wieder analoge Events gibt, die sie organisiert, fährt sie etwa jeden zweiten Monat für ein paar Wochen nach Albas. Während der Lockdowns verbrachte sie die meiste Zeit dort, denn „das kleine Kaff hat Glasfaserkabel und ich konnte meine Kunden somit gut virtuell betreuen“, erzählt Bittner-Call. Und fügt hinzu, dass sie bereits mit 18 Jahren einige Monate in Paris-Nähe gelebt habe und dabei „meine Frankreich-Liebe entdeckte, die mir dieses Land seither als zweite Heimat erscheinen lässt.“

Immer mit dabei auf der zweitägigen Autostrecke Brand - Albas ist Hündin Louisa, die aus dem Wienerwaldtierheim Pressbaum stammt. Auch im Ortsteil Brand mit seinen 24 Häusern schätzt das Ehepaar das Verbindende und so wollen sie die Tradition des Gasthauses fortsetzen und nutzen. „Dem Salongedanken, der schon lange ein Wunsch von mir ist“, so Verena Bittner-Call, „möchte ich Raum geben, Kunden hier vernetzen, Kulturveranstaltungen ausbauen, Neues im Dorf entstehen lassen.“

Gemeinsam mit Kräuterpädagogin Natalie Brezer hat sie bereits Wildkräuter-Dialog-Genuss-Workshops im nunmehrigen Gasthaus der Sinne ins Leben gerufen, die sich großen Zuspruchs erfreuen. Auch der Brandner Salon beginnt zu leben, momentan noch in Form einer privaten Kulturveranstaltungs-Serie. „Wir sind am Überlegen, wie wir diesen mit dem Wohlwollen der Gemeinde öffentlich zugänglich machen können“, erklärt die Netzwerkerin.

„Den Dialog-Muskel kann man leben und trainieren.“

Um ihren ausgeprägten kommunikativen Fähigkeiten noch eine Dimension hinzuzufügen, hatte sie bereits in der Zeit in der Kaiserbrunn, als Nachbarin von Eelco de Geus, bei diesem und Benno Kapelari unter anderem die Ausbildung zur Dialogkreisbegleitung absolviert.

„Nach der Kräutersammlung, bevor wir ans gemeinsame Kochen gehen, reflektieren wir im Dialogkreis. Ich mag dieses Format und würde künftig auch gerne vermehrt systemische Aufstellungsseminare anbieten“, so Bittner-Call, die dafür zudem die Lage zwischen ihren Experten-Kollegen de Geus in Pressbaum und Kapelari in Ramsau bei Hainfeld schätzt. „Das Dialogische ist eine Haltung, die Wertschätzung, Achtsamkeit oder urteilsfreies Zuhören vereint. Man kann den Dialog-Muskel leben und trainieren“, betont die wachsame Inhaberin der Agentur HumanTouch PR, die sie seit 2007 betreibt.

Ihre Schwerpunkte liegen bei gesundheits- und sozialpolitischen Themen, die diplomierte PR-Beraterin betreut mit Hingabe Vereine, Dachverbände und Non-Profit-Organisationen. Vor allem aber liegen ihr Kinderthemen, Kinderrechte, Kinderschutz, Kindergesundheit und seltene Erkrankungen am Herzen.

Die netzwerkenden PR-Fachleute Verena und Christian Call sind gemeinsam auch großartige und großzügige Gastgeber, „das ist wie ein Hobby für uns“, betonen beide, die in Brand auch gerne französischen Wein und Käse mit Genuss und Lebensfreude auftischen. Zudem lieben sie Ausfahrten mit dem Motorrad und „ich habe Christian mit meiner Frankreich-Liebe infiziert“, schmunzelt Verena Bittner-Call.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.