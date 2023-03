Schönheitsoase in Gablitz eröffnet

"trendWaende" heißt die neue Oase für Schönheit, die kürzlich in Gablitz eröffnet wurde. Zu finden sind die Beautyexperten in der Hauptstraße 9. An einem Standort vereint befinden sich Frisurentrends von Victor Kotal (trendWaende), Nageldesign von Scarlett Kandioler (Scarlett's Art of Nails) und Kosmetik von Lejla Tulic (House of Beauty by Lejla).

"Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden eine moderne und entspannte Atmosphäre“, so Jungunternehmer Victor Kotal. Zur Eröffnung der Wohlfühloase gratulierten Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Michael Cech, Frau-in-der-Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Junge-Wirtschaft-Bezirksvorsitzende Anja Rechberger, Wirtschaftskammer-Ausschussmitglied Nina Ollinger und Außenstellenleiter Ramazan Serttas.

