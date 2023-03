Purkersdorf: Sicherheit im eigenen Zuhause

Man wohnt alleine, stürzt im eigenen Zuhause und das Handy ist außer Reichweite. Was tun? Um in solchen Situationen bestmöglich abgesichert zu sein, präsentierte der Samariterbund Purkersdorf kürzlich seine Notfall-Sets. Eine große Hilfe bietet hierbei das Notrufsystem am Handgelenk. Es sieht aus wie eine Uhr, bei Notfällen braucht man lediglich den Sender zu drücken, der automatisch einen Alarm in der Leitstelle auslöst. Zudem wird die dort hinterlegte Kontaktperson darüber verständigt.

Um auch in Purkersdorf über die Notfall-Sets informiert zu sein, präsentierten Stützpunktleiter Harald Illibauer und Stützpunktleiter-Stellvertreter Patrick Vogler die verschiedenen Gerätschaften den Vertretern der Stadtgemeinde.

