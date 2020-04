Weil sich ihre Kartonagen bereits in ihrem Keller stapeln und das Abfallsammelzentrum aber weiterhin geschlossen bleibt, hat sich eine Bürgerin aus Tullnerbach an die NÖN gewandt. Sie verstehe nicht, warum man das Abfallsammelzentrum nicht zumindest stundenweise öffnen könne. Der Gemeindeverband für Abfallbeseitigung der Region Tulln (GVA) verweist darauf, dass die Entscheidung einer etwaigen Öffnung der Sammelzentren bei der jeweiligen Gemeinde liegt. „Generell wurde die Schließung der Sammelzentren empfohlen, einerseits um die Mitarbeiter zu schützen, andererseits da Ausgang für die Bürger nur für lebensnotwendige Tätigkeiten und Einkäufe geraten war“, heißt es dazu vom GVA.

Bürgermeister Johann Novomestsky verweist ebenso darauf, dass eine Öffnung des Sammelzentrums oder Grünschnittplatzes keine Lebensnotwendigkeit mit sich zieht.

„Wir haben momentan einen einzigen Coronafall in der Gemeinde, das soll so bleiben und nicht mehr werden"

Am Dienstag nach Redaktionsschluss gibt es eine Krisensitzung, in der sich entscheidet, ob und wann der Grünschnittplatz sowie das Gemeindesammelzentrum wieder aufsperren werden. Aus heutiger Sicht wird dies am 22. und 23. April (Grünschnittplatz), sowie am 23. und 24. April (Sammelzentrum) so weit sein.

„Wir haben momentan einen einzigen Coronafall in der Gemeinde, das soll so bleiben und nicht mehr werden. Wenn wir das Sammelzentrum jetzt öffnen, und sich aufgrund dessen das Virus weiter ausbreitet, haben wir ein großes Problem“, begründet Novomestsky seine Entscheidung. Er fügt zudem hinzu, dass sich die Dame gerne telefonisch an ihn wenden könne, dann erklärt er ihr sein Handeln noch einmal persönlich.