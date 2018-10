In den letzten Wochen war es nicht wirklich zu merken, dass die kalte Jahreszeit bevorsteht, schließlich hatte es tagsüber fast täglich um die 20 Grad. Das aber nur tagsüber. „In der Nacht kühlt es jedoch schon kräftig ab“, sagt Gruft-Leiterin und Purkersdorferin Judith Hartweger. Für Obdachlose beginnt daher eine harte Zeit.

Das Rote Kreuz Purkersdorf sammelt aus diesem Grund Decken, Schlafsäcke und Iso-Matten. Zwar gibt es Schlafstellen, doch diese können bei entsprechend kalten Temperaturen schnell weg sein. Es kommt auch auf die Vorsorge der betroffenen Personen an. „Einige können auch aus psychischen Gründen, auf Grund schlechter Erfahrungen, nicht gemeinsam mit anderen in einem Notquartier bleiben. Menschen ohne Unterkunft haben daher die Möglichkeit, sich ein Set aus Decke, Iso-Matte und Schlafsack abzuholen. Es sind auch Streetworker die ganze Zeit unterwegs, um auch jene zu erreichen, die nicht die Möglichkeit haben, sich ein solches Set bei der Gruft abzuholen.

Das Rote Kreuz sammelt nun an zwei Terminen in Purkersdorf und auch in Pressbaum, damit möglichst viele Sets zusammenkommen. „Als Purkersdorferin freut mich diese Aktion besonders“, erzählt Hartweger.