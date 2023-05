Sanatorium Purkersdorf: Bausperre jetzt fix

Seit bekannt ist, dass im Bereich des Sanatoriums ein Wohnbau entstehen und dieser künftig den Blick von der Wiener Straße zum Gebäude, der heutigen Seniorenresidenz Hoffmannpark, verwehren soll, gehen die Wogen in Purkersdorf hoch. Sowohl in der Bevölkerung, als auch in der Politik.

Nachdem zunächst eine Umwidmung von Bauland Sondergebiet Pflege hin zu Bauland Kerngebiet geplant war, sprach sich die ÖVP zuletzt lautstark gegen eine solche aus. Man entschied in vergangener Gemeinderatssitzung einstimmig, eine Bausperre prüfen zu lassen. Jetzt ist das Ergebnis da: Eine Bausperre ist rein rechtlich möglich. In einem nicht öffentlichen Sondergemeinderat am Mittwoch wurde diese nun besiegelt. Für das Areal des ehemaligen Sanatoriums wurde eine zweijährige Bausperre verhängt.

„Wir werden in Zukunft höchstqualifizierte unabhängige Fachleute als Berater beiziehen und eine transparente Entscheidungsfindung sicherstellen. Wir sehen das auch als Pilotprojekt für das Neudenken der langfristigen Purkersdorfer Stadtplanung im Sinne der Erhaltung von Grünraum und damit einer bewussten Abkehr von der großvolumigen Verbauung unserer Wienerwaldstadt”, zeigt sich Vizebürgermeister Albrecht Oppitz ob der Bausperre zufrieden.

„Raumordnung und Denkmalschutz gehören zusammen! Die Bedeutung des Sanatorium Hoffmannpark verdient sich einen Platz in unserer Gesellschaft. Es ist wichtig, dass wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Kulturgut für zukünftige Generationen erhalten bleibt”, betont auch Waltraud Frotz, ÖVP Stadtparteiobfrau und Kulturstadträtin.

SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler meint: „Wir haben der Bausperre zugestimmt, damit sich die Gemüter abkühlen können.“ Die Bevölkerung sei durch populistische Aktionen verwirrt worden. Mit einer Aufklärungskampagne will die SPÖ die Bürgerinnen und Bürger informieren. Steinbichler weist auch darauf hin, dass eine Bausperre jederzeit vom Gemeinderat auch wieder aufgehoben werden kann. „Wir von der SPÖ achten die Privatrechte und suchen das Miteinander mit dem Grundeigentümer“, so Steinbichler. Der Grundeigentümer habe vom Beschluss bereits erfahren und sei naturgemäß „not amused“ darüber.

