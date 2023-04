Sanatorium Purkersdorf Von Kaltwasseranstalt zu Seniorenresidenz

Melanie Baumgartner

Früher war das Sanatorium eine Kaltwasseranstalt, jetzt beherbergt das Jugendstil-Gebäude die Seniorenresidenz Hoffmannpark. Foto: Google Streetview

D as Sanatorium Purkersdorf ist wegen einer geplanten Umwidmung aktuell in aller Munde. Doch was macht dieses Gebäude so bedeutsam? Die NÖN begab sich auf Spurensuche.