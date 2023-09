Sanierung Erste Bank Purkersdorf an neuem Standort

Foto: Melanie Baumgartner

S eit August laufen die Umbauarbeiten in der Erste Bank-Filiale am Hauptplatz 11. Kundenservice und Bankomat gibt es aber weiterhin im Ausweichquartier in der Fürstenberggasse.

„Es fühlt sich erstaunlich normal an und lebt und arbeitet sich wunderbar“, sagt etwa Kundenberater Alexander Lichal über das Ausweichquartier der Erste Bank-Filiale Purkersdorf in der Fürstenberggasse. Seit August wird nun der Standort am Hauptplatz komplett saniert. Der Eingang wird versetzt, damit werden auch die Räumlichkeiten der Beratungsplätze mit dem Foyer getauscht. Künftig soll es weiterhin fünf Beratungsräume geben. Im Zentrum der Filiale soll es zudem einen runden Tisch für die Kundenberaterinnen und -berater geben. Gleichzeitig soll mit dem Umbau die Filiale nicht nur barrierefrei, sondern auch der CO2-Verbrauch um rund 72 Prozent reduziert werden (die NÖN berichtete). Dauern werden die Arbeiten voraussichtlich bis Frühjahr 2024. Insgesamt investiert die Erste Bank Group 1,8 Millionen Euro in einen modernisierten Standort Purkersdorf. Die Erste Bank-Crew Purkersdorf freut sich auch im Container auf ihre Kunden und Kundinnen: Thomas Sickinger, Benjamin Winter, Alexander Lichal, Brigitte Koderbauer, Sabine Schauerhuber, Irfet Osmani (Filialleitung) und Ivana Mesheva. Foto: Stadtgemeinde Purkersdorf