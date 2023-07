750.000 Euro werden in Ortsteil Schwabendörfl investiert

Die Infrastruktur im Ortsteil Schwabendörfl wird erneuert. Die Straße wird saniert und die Wasserleitungen werden neu verlegt, informiert Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner. Auch die Straßenbeleuchtung soll auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden. „Ich bin froh, dass wir dieses Projekt gemeinsam gut auf Schiene gebracht haben“, so der Bürgermeister.

Foto: Stadtgemeinde Pressbaum

Auf einer Länge von 1,3 Kilometern wird die Wasserleitung erneuert. „Die bestehende Wasserleitung ist noch aus Asbest-Zement und bei Erschütterung kann sie leicht springen“, erklärt der Bürgermeister über den Grund der Arbeiten. Der Ortsteil würde auch Wasser aus den Quellen von Klausen-Leopoldsdorf beziehen, die, laut Bürgermeister, in ihrer Kraft nachlassen. „Wir haben zwar eine zweite Zuleitung nach Eichgraben für den Ernstfall, wollen aber für die Zukunft gut aufgestellt sein und Ressourcen sparsam einsetzen, um Wasserverluste zu vermeiden“, erklärt der Bürgermeister. Außerdem sollen auch gleich die Hydranten angesschlossen werden. „Damit die Feuerwehr bei Brandgefahr in diesem Bereich darauf zugreifen kann“, so Schmidl-Haberleitner. Der Beschluss für den ersten Teil der Arbeiten erfolgte bereits in der vergangenen Sitzung. Im kommenden Jahr sollen weitere Sanierungen umgesetzt werden.

Das Gesamtbudget beträgt heuer 750.000 Euro. „Mehr als die Hälfte werden wir aber als Förderungen zurückbekommen“, ist Schmidl-Haberleitner überzeugt. Die Arbeiten sollen im kommenden Jahr abgeschlossen werden.