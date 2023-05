Sonnbergstraße nun wieder einwandfrei befahrbar

Vor rund 20 Jahren wurde in der Sonnbergstraße der Kanal erneuert. Seitdem gab es keine richtigen Fahrbahnen mehr, sondern lediglich ein Straßenprovisorium. Seit über zehn Jahren kämpfen die Anrainerinnen und Anrainer nun um eine ordentliche Asphaltierung, im November 2021 schalteten sie sogar einen Anwalt ein - mit Erfolg. Vergangenes Jahr kündigte Bürgermeister Josef Schmidl-Haberleitner die Sanierung der Sonnbergstraße an. Jetzt konnte diese endgültig abgeschlossen werden.

„Unmittelbar nach Fertigstellung der Straßensanierung in Haitzawinkel wurde, wie in vielen persönlichen Bürgergesprächen zugesagt, mit den Asphaltierungsarbeiten in der Sonnbergstraße begonnen“, erklärt Schmidl-Haberleitner auf NÖN-Anfrage. Er betont zudem, dass die Straßensanierungen nach und nach beurteilt und nach Vorhandensein finanzieller Mittel abgearbeitet werden. „Dabei hat die Stadtgemeinde Pressbaum in den letzten Jahren neben einigen kleineren Projekten auch die größten Brocken wie etwa die Sanierung der Haitzawinkelstraße inklusive aller Einbauten und die Sanierung der Sonnbergstraße abgeschlossen. Heuer wird mit dem nächsten großen Brocken, der Sanierung der Straßen im 'Schwabendörfl' weitergemacht“, so der Stadtchef weiter.

Straßensanierung in zwei Phasen

Die Straßensanierung der Sonnbergstraße erfolgte in zwei Phasen, die erste davon erfolgte bereits im November 2022. Jetzt konnte der zweite Teil der Sonnbergstraße ebenfalls asphaltiert werden, womit die Arbeiten nun abgeschlossen sind. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 380.000 Euro.

Als nächstes erfolgt die Straßensanierung in Schwabendörfl. Hier wird derzeit eine technische Beurteilung sowie eine Kostenschätzung durch das Planungsbüro Denk vorgenommen. „Danach wird der Sachverhalt im zuständigen Ausschuss abgearbeitet und schlussendlich dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt“, erklärt der Bürgermeister abschließend.

