Wasserleitungs-Erneuerung in Gablitz zum Schutz der Ressourcen

Die Erneuerung der Wasserleitungen in den Gablitzer Siedlungslagen ist ein großes Projekt, das für die Anwohnerinnen und Anwohner kurzzeitig die eine oder andere Unannehmlichkeit bringen wird. Dennoch sind die Arbeiten unumgänglich.

„Wir hatten jahrelang einen relativ großen Verlust an Trinkwasser, da das Rohrleitungssystem in keinem guten Zustand ist. Nun investieren wir in die Erneuerung und damit Nachhaltigkeit unseres Netzes“, so Bürgermeister Michael Cech.

„Uns ist wichtig, dass die Beeinträchtigungen bei der Nutzbarkeit von Straßen und Gassen so gering wie möglich ausfallen, gänzlich vermeidbar werden sie jedoch nicht sein.“

Mithilfe modernster Technik, wie etwa dem „Abhören“ der Leitungen mit einem Bodenmikrofon, um Lecks zu entdecken, wird diesem Problem nun zu Leibe gerückt.

„Wir konnten bei den Untersuchungen genau feststellen, wo die größten Schäden vorhanden sind und somit rasches Handeln nötig ist. Dank der guten Zusammenarbeit unseres Bauamts und EVN Wasser werden wir Straße für Straße, untersuchen und die Leitungen erneuern. Im Anschluss an die Arbeiten an den Rohren wird die Fahrbahn in den jeweiligen Abschnitten durch die Marktgemeinde Gablitz erneuert. Dabei ist uns wichtig, dass die Beeinträchtigungen bei der Nutzbarkeit von Straßen und Gassen so gering wie möglich ausfallen, gänzlich vermeidbar werden sie jedoch nicht sein“, so Cech weiter.

Bereits kommenden Montag, 14. März, beginnen die Arbeiten in der Hamerlinggasse. Im späteren Frühling folgen dann voraussichtlich die Sanierungsarbeiten in der Lessinggasse am Hauersteig.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden