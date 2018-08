Seit 22 Jahren macht sich der Traditionsbetrieb „Juwelier Gindl“ in Purkersdorf und Wien einen Namen. Nun musste Chefin Gertraud Gindl einem Sanierungsverfahren am Landesgericht

St. Pölten zustimmen, das berichtet der Österreichische Verband Creditreform. Gindl zeigt sich aber kämpferisch und optimistisch.

1,5 Millionen Euro Passiva bei 62 Gläubigern wurden bei dem Verfahren angegeben, die 131.000 Aktiva gegenüberstehen. 17 Mitarbeiter sind in Purkersdorf und den beiden Filialen im Donauzentrum in Wien und in der Simmeringer Hauptstraße betroffen. Die Geschäftsstelle in Purkersdorf soll aber erhalten bleiben. Dafür will Gertraud Gindl kämpfen. „Wenn das alles wie geplant über die Bühne geht, haben wir ein paar Sorgen weniger. In Purkersdorf soll es auf jeden Fall weitergehen“, sagt sie im Gespräch mit der NÖN.

Internet setzt dem Handel stark zu

Rückläufiges Käuferverhalten, Konkurrenzdruck durch preiswertere Waren bei Online-Händlern und Umsatzrückgänge werden offiziell als Gründe für die Schwierigkeiten angegeben. Doch dahinter steckt natürlich mehr. „Im Donauzentrum und in der Simmeringer Hauptstraße sind die Mieten so hoch. Durch die langen Öffnungszeiten kosten Mitarbeiter viel Geld, vor allem dann, wenn das Personal, so wie bei uns, gut ausgebildet ist“, führt Gindl weitere Gründe an. In Purkersdorf sei das hingegen anders.

„Wir sind ein reiner Familienbetrieb. Wir kennen die Leute und die Leute kennen uns“, sieht Gindl vor allem in der Heimatstadt die größten Aussichten auf Erfolg.

Vor allem das Internet setze, laut Gindl, generell dem Handel stark zu. „Der Handel ist leider eine Schlampe, jeder versucht, alles möglichst billig im Internet zu kaufen“, so Gindl.

Ob die Filialen im Donauzentrum und in der Simmeringer Hauptstraße weitergeführt werden, sei zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. In Purkersdorf wollen sich die Gindls jedoch spezialisieren und vor allem mit ihrem unvergleichlichen Service bei der Kundschaft punkten. „Wo geht jemand hin, wenn er für seine Uhr eine neue Batterie braucht oder eine Reparatur für seinen Schmuck? Wir werden diese Serviceleistungen weiterhin anbieten“, ist Gindl von diesem Konzept überzeugt.

Weiters will man sich auf Eheringe und Uhrreparaturen spezialisieren. „Eheringe sind etwas sehr Persönliches, so etwas kauft man nicht im Internet. Und bei Großuhren und Wanduhren bieten wir Serviceleistungen, die sonst keiner macht und die man nicht im Internet kaufen kann“, so Gindl.