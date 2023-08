Purkersdorfs Schülerlotsen stellen ihren Dienst ein

Immer wieder war Edmund Cvak als Koordinator der Schülerlotsen auf der Suche nach Freiwilligen. Und immer wieder gelang es ihm aufs Neue, ein Team auf die Beine zu stellen, um alle Dienste abzudecken. Bis jetzt. „Vor den Ferien hat mir einer der Lotsen mitgeteilt, dass er aufhören wird. Und die anderen haben sich dann aber auch gefragt, ob es überhaupt noch Sinn macht, weiterzumachen – zu Recht. Und unter diesen Umständen geht es dann wirklich nicht mehr“, schildert Cvak und ergänzt: „Zu dritt ist ein Lotsendienst nicht durchführbar.“

Obwohl es vonseiten der Stadtgemeinde Unterstützung bei der Suche gegeben hat, konnten keine weiteren Freiwilligen für den Dienst als Schülerlotse gewonnen werden. „Wir haben wieder versucht, an die Purkersdorferinnen und Purkersdorfer zu appellieren, uns zu unterstützen. Auch hatten wir Unterstützung der Gemeinde und hier besonders von Jakob Wohlmuth. In der letzten Ausgabe des Amtsblattes im Monat Juli wurde ein Aufruf veröffentlicht – wieder einmal keine Reaktion“, zeigt sich Cvak frustriert.

Elternverein und Direktorin sichern Unterstützung zu

Besonders traurig stimmt ihn in dieser Sache, dass er diesbezüglich keinerlei Unterstützung von Elternverein oder Volksschule bekommen haben soll. Jasmin Klemmer-Schlögl, Obfrau des Elternvereins der Volks- und Sonderschule Purkersdorf, betont allerdings, dass der Elternverein die Schülerlotsen bestmöglich in dieser Sache unterstütze. „Leider bringen nach wie vor viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto in die Schule, daher ist die Verkehrssituation rund um den Schulcampus beim Nadelöhr Pummergasse/Alois-Maier-Gasse sehr gefährlich. Die Arbeit der Schülerlotsen ist für die Sicherheit unserer Kinder extrem wichtig. Schade, dass sich bisher nicht noch weitere Freiwillige für diese Tätigkeit gemeldet haben“, sagt Klemmer-Schlögl.

Um bei der Suche zu unterstützen, haben die Verantwortlichen des Elternvereins diesbezüglich bereits eine Aussendung innerhalb der Elternschaft ausgesandt und sie versprechen, auch zu Beginn des neuen Schuljahres darauf hinzuweisen. „Für die Sicherheit unserer Kinder!“, sagt Klemmer-Schlögl.

Auch die Schulleiterin der Volks- und Sonderschule Manuela Dundler-Strasser sichert Unterstützung zu, meint aber auch: „Ich weiß, dass die Suche nach neuen Lotsen immer ein Problem war, und es hat deswegen auch Gespräche mit Herrn Cvak gegeben. Dass es aber so problematisch ist, habe ich nicht gewusst. Ich habe davon auch erst von Jasmin Klemmer-Schlögl erfahren.“

Nächste Woche startet die Sommerschule in Purkersdorf, hier wird Dundler-Strasser auf die Schülerlotsen-Problematik aufmerksam machen. „Ich werde als Schulleiterin auch noch einmal einen Aufruf starten und auch bei der Sommerschule alle Eltern darüber informieren, dass Schülerlotsen gesucht werden“, verspricht sie. Trotz der prekären Lage bleibt sie zuversichtlich: „Ich glaube schon, dass sich durch den Aufruf Eltern finden werden, die als Schülerlotsen freiwillig tätig werden.“

Jeder, der sich freiwillig als Schülerlotse engagieren möchte, kann sich bei Edmund Cvak telefonisch unter 0699/1944 8051 oder per Mail unter edmund.cvak6@chello.at melden.