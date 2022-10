Martina Reuters Tipps für schaurige Looks zu Halloween

„Halloween-Looks kann man auch schnell selbst machen“, sagt NÖN-Styleexpertin Martina Reuter. So bekommt man weiße, staubige Haare beispielsweise am einfachsten mit normalem Trockenshampoo aus der Drogerie.

„Durch den hohen Weißanteil werden die Haare – wenn man das Trockenshampoo nicht einmassiert – sofort weiß“, sagt Reuter. Das würde schnell stabil aussehen und sei perfekt für einen schnellen Halloween-Look. „Mit einem guten Nebeneffekt: Die Haare sind wie frisch gewaschen“, sagt die Styleexpertin.

Als weiteren Tipp rät sie in eine Strumpfhose große Löcher reinzuschneiden. „Beine abschneiden und als Ärmel über ein Shirt tragen. Sieht alt und kaputt aus – perfekt also für einen Grusellook“, meint sie.

Braucht sie schnell Kunstblut, dann greift sie auf Rote Rüben Saft zurück. „Natürliches Kunstblut auf weißer Bluse – geht schnell und wäscht sich mit speziellem Waschmittel schnell raus“, so Reuter.

Fake-Wimpern, die wie ein Spinnennetz aussehen würde es außerdem jetzt im Moment überall geben. „Ist ein bisschen komplizierter anzukleben aber mit Pinzette und Fingerspitzengefühl kein Problem“, sagt sie.

Rouge in Rot als Lidschatten würde außerdem einen verheulten Look machen und gruselig aussehen. „Mein Tipp: Lidschatten am unteren Rand auftragen und mit schwarzem Kajal verschmieren dann ist das Halloween Make-up fertig“, so Reuter.

Keine Nachrichten aus Purkersdorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.