Einmal fürs Fernsehen interviewt werden – das wurde für die Schüler des BG/BRG Purkersdorf zur Realität. Anlässlich eines Beitrags für den Kulturmontag kam der ORF in die Schule, um die Jugendlichen zum Thema Literaturunterricht an österreichischen Schulen zu befragen. Die Schüler der 8C wurden dabei als Experten zugezogen und konnten frei ihre Meinung äußern.

Zu sehen gibt es die Antworten vermutlich am Kulturmontag am 18. November ab 22.30 Uhr in ORF 2.