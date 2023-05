Demokratie aus erster Hand in Gablitz

Konstantin findet cool, was ein Bürgermeister so alles erlebt. Zum Beispiel die Ponys, die er im Gemeindeamt beim Besuch gesehen hat. Für Charlotte war es „total spannend“, etwas über die Parteien, die es in Österreich gibt, zu erfahren. Lukas war neu, dass verschieden aussehende Pässe existieren und nicht jeder überall wählen darf. Und Paula (alle Kindernamen von der Redaktion geändert) hat das Parlamentsgebäude in Wien, dass sie und ihre Klassenkollegen online besucht haben, mit den vielen Räumen fasziniert.

Abseits dieser Gedankenblitze ist es jedoch viel mehr, was sich die Schülerinnen und Schüler der 3c der Volksschule Gablitz im Rahmen des mittlerweile 9. Gablitzer Schülerparlaments bei Vorträgen, Gruppenarbeiten und Besuchen erarbeitet haben. Gemeinsam mit Mustafa Aykut Akşit, der für das Projekt, das er schon vor einigen Jahren in Wien erfolgreich gestartet hat, verantwortlich zeichnet und Klassenlehrerin Nadine Zaiser, stand fünf Tage lang Staatsbürgerkunde im Mittelpunkt. Dabei wurde genau hingesehen, wie Entscheidungsgremien in Bund, Land und Gemeinde aufgebaut sind, wen und ab welchem Alter man wählen darf. Und damit all die graue Theorie mit ganz vielen Farbtupfen versehen wird und die Kinder auch spüren, was Demokratie bedeutet, gibt es eine beispielhafte Zusammenarbeit der Gablitzer Volksschule und der Marktgemeinde Gablitz. Ziel ist es, die Kinder in den politischen Planungs- und Entscheidungsprozess einzubeziehen und diesen hautnah am Beispiel der eigenen Gemeinde zu vermitteln.

Eigene Wünsche artikulieren zu können ist ein wichtiger Schritt

„Die Kinder haben in Sechserteams Wünsche über Verbesserungen im Ort gesammelt. Diese werden vor den Klassenkollegen referiert. Bei den vielen guten Vorschlägen ist es gar nicht so einfach, sich auf insgesamt drei zu einigen, die dann im Herbst im Gemeinderat präsentiert werden“, freute sich Nadine Zaiser über das Engagement ihrer Schülerinnen und Schüler, die sichtlich mit Begeisterung bei der Sache waren. Darüber hinaus wurden auch in allen drei heuer teilnehmenden dritten Klassen je zwei Vertreter gewählt, die in der ersten Sitzung nach der Sommerpause vor dem Gemeinderat sprechen und diese Ideen und Wünsche in einer richtigen Gemeinderatssitzung vortragen dürfen.

Für Mustafa Aykut Akşit, den die Kinder Musti nennen, ist immer besonders wichtig, dass er den Prozess der Ideenfindung und Wünscheauswahl möglichst wenig beeinflusst: „Ich möchte meine eigene Meinung nicht vorsagen und nicht aufdrängen“, weiß er um die Tücken der Kommunikation.

Die Marktgemeinde Gablitz als wichtiger Partner der Schule

ÖVP-Bürgermeister Michael Cech, der von Anfang an von der Idee begeistert war und seit 2014 das Schülerparlament zusammen mit Volksschuldirektorin Karin Sampl unterstützt, wurde am zweiten Tag des Projekts im Gemeindeamt besucht: „Ganz wichtig ist, dass die Kinder sehen, dass wir ihre Ideen ernst nehmen und auch umsetzen. Und das gelingt uns seit neun Jahren sehr gut und Stück für Stück machen wir Gablitz gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern noch kindgerechter.“

So gehen die komplette Neugestaltung des Schulvorplatzes mit Holzstufen und des Schulgartens mit Ballkäfig und einem Trinkbrunnen auf die Anregungen der Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren zurück. Ebenso die Beleuchtung des Kinderspielplatzes in der Ferdinand-Ebner-Gasse, das Holz-Kletterhaus, die Verlängerung der Beleuchtung des Radweges bis zum Gablitzer Sportplatz oder die roten Markierungen der Fußgängerquerungen der B 1.

„Wir reden auf Augenhöhe und ich stelle mich offen allen Fragen und Anregungen. Darüber hinaus haben wir natürlich auch immer sehr viel Spaß“, findet Cech, der viel über Politik in einer Gemeinde zu erzählen hat, einen guten Draht zu den jungen Besuchenden. Und: „Dieses Projekt ist genau der richtige Weg um zu vermitteln, dass Politik auf der einen Seite nicht ganz so einfach ist, auf der anderen Seite aber auch sehr viel Freude machen kann.“ Auch wenn nicht immer Ponys zu Besuch sind.

