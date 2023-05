Nachhaltigkeit an den Füßen

„Es begann alles mit dem Lesen eines Zeitungsartikels über ungesunde Sommerschuhe. Da kam mir die Idee handgefertigte gesunde und bequeme Lederschuhe zu erzeugen“, erzählt die 40- jährige Kleinunternehmerin Yesim Dagdelen. Erst seit einem Jahr führt sie ihr Unternehmen „DARY“, das handgefertigte Schuhe auf individuellen Kundenwunsch vertreibt.

Die Mutter von drei Kindern lebt in Mauerbach und studierte an der WU Wien im Diplomstudium Betriebswirtschaftslehre, ehe sie in jenem Bereich in Wien in einem Großkonzern tätig war. „Nachdem all meine Kinder Schulkinder sind, wollte ich wieder in Berufsleben einsteigen“, sagt Dagdelen in Bezug auf ihre Idee ein Kleinunternehmen zu gründen.

Der Wunsch wieder in Berufsleben einzusteigen sowie der Zeitungsartikel über ungesunde Sommerschuhe waren nur der Anfang. Auch Dagdelens Großvater animierte sie dazu ihre Idee umzusetzen. Dieser übt nämlich selbst die Berufung des Schusters aus. „Ich durfte seit meiner Kindheit zusehen wie er selber die Lederschuhe angefertigt hatte“, schwelgt die gebürtige Mauerbacherin in Erinnerungen.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für die Kleinunternehmerin. Seit jeher war es Dagdelen ein Bedürfnis anderen Menschen etwas Gutes anzubieten. „Somit wollte ich die ungesunden Sommerschuhe durch gesunde nachhaltige Sommerschuhe ersetzen“, erläutert Dagdelen.

Top Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit

Yesim Dagdelen vereint bei ihrer Ware die wichtigsten Aspekte, auf die es beim Schuhkauf ankommt. „DARY handgefertigte Lederschuhe sind komplett aus natürlichem Leder, komfortabel, atmungsaktiv und nachhaltig“, konstatiert die Unternehmerin und hebt hervor, dass für ihre Lederschuhe ausschließlich pflanzlich gegerbtes Leder verwendet wird.

Da es sich bei „DARY“ um ein neues Schuhwerk handelt, ist Dagdelen viel auf Märkten und diversen Events unterwegs, um den Menschen dort ihr neues Schuhwerk zu präsentieren. Dort bietet sie diesen ebenfalls die Gelegenheit in ihre Schuhe hineinzuschlüpfen, um den Tragekomfort am eigenen Körper zu spüren und sie mit herkömmlichen Sommerschuhen vergleichen zu können. Auch das Feedback der Menschen hilft Dagdelen als frische Unternehmerin sehr. „Die positiven Anmerkungen waren für mich sehr erfreulich. Somit fühlte ich mich bestätigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Bis dato habe ich keine negativen Rückmeldungen erhalten. Das motiviert mich ganz besonders“, freut sich Dagdelen.

Unsere Füße sind Entgiftungsorgane, daher ist es mir wichtig, welchen Schuh ich an meinen Füßen trage. Yesim Dagdelen, Kleinunternehmerin

Ein gesundes Schuhwerk ist wichtiger, als man denkt. Deshalb ist das Motto der Mauerbacherin: „Unsere Füße sind Entgiftungsorgane, daher ist es mir wichtig, welchen Schuh ich an meinen Füßen trage.“ Denn bei einem guten Schuhwerk sollte nicht nur die Qualität gut sein, auch der natürliche Abrolleffekt muss gegeben sein, sodass der Schuh die Fußgelenke entlastet. Yesim Dagdelen schwört auf ihren Schumacher, der ihr nach ihren Wünschen ihre Schuhe anfertigt. „Die Schuhe werden im Mittelmeerraum angefertigt und das Leder wird aus dem europäischen Raum bezogen“, verrät sie.

Kontaktieren kann man die Unternehmerin bei Interesse auf Instagram unter @dary.shoe, per E- Mail unter dary.shoe@gmail.com oder telefonisch unter +4368181768916. Im Moment hat Dagdelen nur klassische Modelle in ihrem Sortiment, doch die Unternehmerin lässt Schuhe auch auf Kundenwunsch per Größenübermittlung anfertigen und per Post versenden.

Die Mauerbacherin Yesim Dagdelen führt ihr Kleinunternehmen seit erst einem Jahr und erhielt bisher ausschließlich positive Resonanz. Foto: privat

