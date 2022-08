Neue Lotsen für die Region Purkersdorf sind gefunden

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Die Problematik rund um die Schülerlotsen in Purkersdorf gibt es schon seit geraumer Zeit. Zwischenzeitlich konnte eine Lösung gefunden werden, jetzt steht man aber wieder vor einem personellen Problem.

„Mir sind gleich vier Freiwillige abgesprungen. Obendrein kommt im Laufe des Schuljahres wohl ein zweiter Übergang bei der Kaiser Josef-Straße dazu“, beklagt er. Rechtzeitig zu Schulbeginn dürfte man in der Wienerwaldstadt aber eine Lösung gefunden haben.

Der Verantwortliche der Schülerlotsen konnte selbst zwei Personen für die Tätigkeit gewinnen. Dennoch hat er Bedenken. „Es wurde dezidiert vom Bürgermeister gesagt, dass es beide Übergänge in der Pummergasse und in der Schwarzhubergasse für die Schüler geben wird. Aktuell schaffen wir es mit unserer Mannschaft lediglich, den Übergang in der Pummergasse zu besetzen“, sagt Cvak.

Bürgermeister Stefan Steinbichler sichert aber seine Unterstützung zu. „Zwei bis drei Personen meiner SPÖ-Fraktion werden auch mithelfen“, sagt er. Zudem stehen wie bisher an der Kreuzung Alois Mayer-Gasse – Kaiser Josef-Straße Polizisten, die sich um die Sicherheit der Kinder kümmern.

