Neue Auffahrt sorgte für Verkehrschaos zu Schulbeginn

Verkehrsstillstand — nichts geht mehr! Zahlreiche Eltern und Großeltern sind verärgert über die neue Auffahrt zum Schulcampus Norbertinum samt Verkehrsregelungen, die seit Schulbeginn in Kraft sind. Auch Eva und Martin Schipany holen regelmäßig ein Enkelkind von der Schule ab und berichten von ihren negativen Erfahrungen in der ersten Schulwoche. „Am Dienstag ist der Verkehr kollabiert“, sagt Martin Schipany, der an diesem Tag zur Mittagszeit auf sein Enkelkind wartete. Die Auffahrt sei seiner Meinung nach einfach zu eng, die Busse nicht mehr durchgekommen.

Die Fahrzeuge hätten sich zuerst auf der rechten Seite hingeparkt und danach auch auf der linken Seite hinunter. So hätten sich die Fahrzeuge wechselweise blockiert. Zusätzlich haben die Schrägparker den Verkehr lahmgelegt. „Vor allem zu Mittag ist es zu einem Chaos gekommen, weil Eltern und Großeltern bereits eine gewisse Zeit vorher eintreffen“, berichtet der Irenentaler.

„Bei der bisherigen Auffahrt war immer genug Platz und auch für die Busse gabe es keine Behinderung“, weiß Schipany. Er hat sich schon vorab in einem Schreiben an die Gemeinde gewandt, weil er ein Verkehrschaos auf der neuen Auffahrt befürchtete. So habe er unter anderem darauf hingewiesen, dass bei den Schrägparkern jeder Ausparkvorgang den Verkehr behindert und somit zu Verzögerungen führt, auch sei die Kiss&Go-Zone beim Abholen ungeeignet.

„Natürlich herrscht in der ersten Schulwoche immer eine Ausnahmesituation, wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt. Das ist jedenfalls noch nicht das Gelbe vom Ei“, meint Schipany.

Auffahrt für „normale“ Schultage geeignet

„Es war immer klar, dass wir die Verkehrssituation in der ersten Schulwoche nicht werden lösen können. Da hätten wir eine sechsspurige Autobahn raufbauen müssen“, sagt dazu Grünen-Vizebürgermeister Helmut Elsinger, der sich aber auch gewünscht hätte, dass das Bringen und Abholen der Kinder besser funktioniert hätte. Elsinger denkt aber schon, dass die neue Auffahrt für „normale“ Schultage geeignet ist. „Wir geben nicht auf und haben auch schon einige Fehler gefunden, die wir ausbessern werden“, berichtet der Vizebürgermeister. So werden bauliche Maßnahmen gesetzt und beispielsweise die Kurve beim Elternparkplatz verbreitert. Bürgermeister Johann Novomestsky (Liste Novomestsky) ergänzt, dass Anpassungen erst nach der ersten Schulwoche umgesetzt werden können: „Da sieht man erst, wo Handlungsbedarf besteht.“

Es seien aber ein paar Dinge zusammen gekommen. Problem sei gewesen, dass alle Schülerinnen und Schüler gleichzeitig um 12 Uhr aus gehabt hätten. Laut Vizebürgermeister Elsinger hätte auch der VOR (Verkehrsverbund Ostregion) in der ersten Schulwoche nicht optimal agiert. „So sind Busse zu spät gekommen und sogar auf den Gehsteig raufgefahren“, berichtet Elsinger. Größtes Problem sei gewesen, dass gleich am zweiten Schultag 20 Volksschulkinder nicht mitgenommen wurden. „Die Oberstufen-Schüler haben sich vorgedrängt und somit war der Bus voll und die kleineren Kinder sind daneben gestanden und wussten nicht, was sie tun sollen“, so der Vizebürgermeister.

VOR-Sprecher Georg Huemer betont, dass man in regen Austausch mit Gemeinde und Schulen sei, um den Kindern zukünftig ein derartiges Erlebnis zu ersparen. „Wir möchten und in aller Form bei Schülern und Eltern entschuldigen und danken jenen engagierten Menschen in Tullnerbach, welche die Kinder am Ende nach Hause transportiert haben“, so Huemer. Ursache sei gewesen, dass die betroffenen Schulen mit ingesamt hunderten Schülerinnen und Schülern geblockt Schulschluss hatten und das rund zwei Stunden vor dem ersten regulären Schulende. „Leider ist diese Information nicht bei uns eingegangen, weswegen wir uns nicht um eine entsprechende Alternative für die Schüler kümmern konnten“, sagt Huemer. Der VOR habe aber nun die Abläufe mit den Verantwortlichen vor Ort noch einmal nachgeschärft, „um derartige Vorfälle für die kommenden Jahre vermeiden zu können“.

Nicht bekannt ist Huemer, dass Buslenker auf die Gehsteige ausgewichen sind. Man werde aber an eine sichere und rücksichtsvolle Fahrweise erinnern. „Gerade in der ersten Schulwoche ist der Verkehr aufgrund dutzender 'Elterntaxis' in der Region für die Buslenker sehr fordernd. Es gibt leider oft Verspätungen, weil Zufahrten rund um Schulstandorte von Elterntaxis blockiert werden“, weiß der VOR-Sprecher, der rät öffentlich zu fahren. Insbesondere Schulstandorte wie Norbertinum oder Sacre Coeur seien sehr gut angebunden.

Die Auffahrt hat der Gemeinde über 300.000 Euro gekostet. Das Blechdach für den Unterstand bei der Bushaltestelle muss noch angebracht werden.