Umgestaltung des Schulcampus Purkersdorf fast abgeschlossen

Für heftige Diskussionen sorgte die Umgestaltung des Innenhofes der Volksschule, Allgemeinen Sonderschule, Hort und Neuer Mittelschule. Grünen-Gemeinderätin Sonja Wunderli und ÖVP-Stadträtin Waltraud Frotz kritiserten die gesetzten Maßnahmen heftig. Jetzt - nachdem die Arbeiten fast abgeschlossen sind - sagt Wunderli gegenüber der NÖN: „Das Meiste taugt mir, vor allem die Sandkiste und die Spielgeräte.“ Die vielen Asphaltierungen und das Fehlen von Pflanzen und Grünflächen sind Wunderli aber nach wie vor ein Dorn im Auge. Frotz hält ebenfall weiterhin fest, dass eine durchdachte Planung fehle. Ihr gehe es darum, die Stadt klimafit zu machen.

Anders sieht das SPÖ-Bürgermeister Stefan Steinbichler sowie die Direktoren. Der fürs Schulwesen zuständige NEOS-Stadtrat Florian Kopetzky hält fest, dass sämtliche Wünsche berücksichtigt wurden. Einer der Steine des Anstoßes sei der Wunsch nach der Möglichkeit von Unterricht im Freien gewesen, das Projekt sei dann Schritt für Schritt erweitert worden. „Begonnen hat es mit dem Wunsch, die Sandkiste zu überdachen, um die Kinder vor der Sonne zu schützen“, erzählt Kopetzky „daraus ist eine umfassende Sanierung mit einigen Neuerungen für die Kinder geworden.“

Über den Sommer konnten einige Arbeiten verwirklicht werden. So ist das Gelände von einem Sichtschutz-Zaun umgeben, die „gestückelte“ Asphaltierung der Wege wurde in Ordnung gebracht, und die Spielgeräte wurden komplett erneuert und örtlich versetzt. „Die Kinder sind von der neuen Fläche im Baumschatten mit Kletterpyramide, Nestschaukel und der Sandkiste begeistert“, so VS und ASO-Direktorin Manuela Dundler Strasser.

Gerade die Sandkiste, die eigentlich „mitten im Weg“ lag, sei ein stetiger Quell des Ärgers gewesen. Sie lag nicht nur in praller Sonne, der Sand wurde auch mit den Schuhen ins Gebäude getragen. Dieser Weg ist nun befestigt, der ehemalige Sandkisten-Platz erhält noch einen hitzeresistenten Baum und darum herum entsteht eine Sitzgruppe. Auch Blumentröge soll es bald geben. Der Boden soll außerdem noch Markierungen erhalten, es werden Verkehrszeichen aufgestellt und ein Verkehrsgarten in dem die Kinder herumfahren können, soll entstehen. „Der 'Fuhrpark' des Horts wird auch laufend erweitert, so lernen die Kinder spielerisch den Umgang mit Scootern und Co. und auch gleich ein paar Verkehrszeichen“, meint Hortleiterin Martina Lehmden. Der Weg würde aber auch eien Zufahrt für die Rettungsdienste bieten.

Ein Trinkbrunnen wurde ebenfalls aufgestellt. Und die „Enzis“ laden die Mittelschüler zum Verweilen ein. „Es ist nicht einfach, einen Bereich zu schaffen, der die Bedürfnisse von Kindern im Alter von 6-16 Jahren erfüllt“, so Michael Monyk, Direktor der Mittelschule. „Es ist hier toll gelungen, dass der Hof für alle Altersgruppen gut genutzt werden kann.“

Für die Planung haben Direktor Michael Monyk (NMS Schöffelschule, Mittelschule und Polytechnikum), Hortleiterin Martina Lehmden und Schulleiterin Manuela Dundler-Strasser (VS und ASO Purkersdorf) zusammengearbeitet, mit Unterstützung von Kopetzky, der Stadtgemeinde, vertreten durch Jakob Wohlmuth und Werner Prochaska von der WIPUR. „Es ist toll, wie gut die Zusammenarbeit der verschiedenen Interessensgruppen funktioniert hat“, so Bürgermeister Stefan Steinbichler.