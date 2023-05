Wasser ist das Element der Pressbaumerin Barbara Grimmlinger

Die jüngsten Wasserratten lieben sie. Sie und ihr Talent, ihnen spielerisch, mit Spaß und Leichtigkeit, den versierten Umgang mit dem und im kühlen Nass beizubringen. Barbara Grimmlinger, Gymnasial-Lehrerin für Sport und selbst Mama der beiden Vorschulkinder Martin und Sophie, bietet auch heuer wieder zahlreiche Sommer-Schwimmkurse in der Region an, nämlich in Pressbaum, Purkersdorf, dem nahen Eichgraben sowie erstmals auch im Altlengbacher Bad. Die Pressbaumerin freut sich auf die Sommersaison und darauf, mit den kleinen Schwimmchamps, so der Name ihrer Schwimmschule, ab- und in die Fluten einzutauchen.

In unserer Region schätze ich die sehr schönen und gepflegten Schwimmbäder. Barbara Grimmlinger

Die meisten ihrer Schützlinge sind zwischen vier und fünf, wenn sie Schwimmen erlernen, „das ist das ideale Alter“, weiß sie aus Erfahrung. Gerne nimmt sie interessierte Kids aber schon ab dem dritten Lebensjahr. „Teilweise kommen Kinder aber auch schon die dritte Saison, die wollen nach den Grundkenntnissen in Brustschwimmen auch andere Techniken und Stile wie Kraulen, Rücken- oder Delphinschwimmen erlernen“, berichtet Grimmlinger. Innerhalb der Region ist ihr besonders „die Beziehung zu den Kindern und Eltern wichtig“, die sie teilweise schon lange kennt. Persönlich schätzt sie hier „die sehr schönen und gepflegten Schwimmbäder“ sowie „den angenehmen Umgang mit den dafür Verantwortlichen der Pressbaumer Kommunal GmbH PKomm und der Purkersdorfer Wipur (Wirtschaftsbetriebe der Stadt Purkersdorf GmbH)“, die diese verwalten.

Prominente Badeorte

Zusätzlich hält die Schwimm-Begeisterte im Sommer als Schlechtwetter-Ausweiche und das Jahr über bei einladenden 31 Grad Wassertemperatur im Fitnesscenter Kairos in Langenrohr Kurse, „das dadurch auch ideale Bedingungen für Babyschwimmen bietet“, so die Liebhaberin von ausgedehnten Meeresurlauben. Kindergarten-Kurse gibt sie im Wiener Theresienbad und auch das St. Pöltner Freibad Citysplash sowie das Hallenbad Aquacity zeigen Interesse an ihren Angeboten. Ihr Unternehmen expandiert mittlerweile auch an prominente Badeorte in Wien, wie etwa das Badeschiff am Donaukanal, das wunderschöne Neuwaldegger Bad oder das Strassenbahner-Bad an der Alten Donau. Es wurde seit letztem Sommer stark ausgebaut und auf neue Füße, oder besser gesagt Schwimmflossen, gestellt.

Spielerische Motivation

„Die Nachfrage nahm sehr stark zu, weil es gerade in Wien schwierig ist, Kurse zu finden. So habe ich nach neuen Lösungen gesucht und die Wiener Kurse decken nun meine Mitarbeiter ab“, erklärt die Schwimmpädagogin, die selbst vielfach an Schwimmbewerben oder Triathlons teilnahm. Es liegt ihr, Kinder ideenreich zu unterstützen und sie beim Kennenlernen etwa erst mal Tiergeräusche nachahmen zu lassen. Für kühlere Temperaturen oder schlechtes Wetter bringt sie Neopren-Anzüge für die kleinen Körper mit, als Hilfsmittel setzt sie auch gerne die sogenannten Schwimmnudeln ein. „Kleingruppen von drei bis vier Kindern sind die ideale Größe, hier kann ich auf jeden Teilnehmer individuell eingehen und die Kinder können sich wechselseitig motivieren“, betont Grimmlinger, die abschließend erwähnt: „Für Geschwister und Folgekurse gibt es Rabatt.“ Der reguläre Preis für eine Woche mit fünf Einheiten beträgt um die 110 Euro. Termine, weiterführende Infos und Anmeldung für Sommerkurse ab sofort unter www.schwimmchamps.at.

