Erntedankfest mit Tanz im SeneCura Purkersdorf

Bei einem festlichen Gottesdienst zelebriert von Pater Michael Mwambegu wurde das Brot gesegnet. Danach konnte das Tanzbein geschwungen werden. Für den musikalischen Rahmen und beste Stimmung sorgte diesmal Herbert Schöndorfer mit seiner Ziehharmonika. Mitschunkeln, singen und tanzen standen somit die nächsten Stunden für die Seniorinnen und Senioren am Programm.

Zur Stärkung gab es Heurigenteller, die sich alle gut schmecken ließen. Seniorenbetreuerin Andrea Gösselbauer – verantwortlich für die stimmungsvolle Herbst-Dekoration - freute sich sehr, dass so viele Angehörige und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnnen an dem Fest teilnahmen, mit feierten und den Nachmittag so besonders schön machten.