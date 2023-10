Candle-Light-Dinner für die Ehrenamtlichen

Zu einem eleganten Candle-Light-Dinner lud das Sozialzentrum SeneCura Purkersdorf kürzlich seine ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

Diese Gelegenheit ließen sich auch Regionaldirektor Christian Rab sowie Hausleitung Barbara Hausleitner nicht entgehen, um ein herzliches „Danke“ an die Gemeinschaft zu richten. „Es ist nicht selbstverständlich eine so große Gruppe an freiwilligen Helfern zu haben, die jeden Tag ihr Bestes für unsere Bewohnerinnen und Bewohner geben“, so Regionaldirektor und die Hausleiterin.

Seniorenbetreuerin Andrea Gösselbauer sorgte für die herbstlich-festliche Tischdekoration, während Küchenchef Günther Wallner mit seiner Küchencrew für das leibliche Wohl zuständig war. Bei Kerzenschein ließen sich die Gäste das 4-gängige Menü schmecken. Der Abend wurde auch genutzt, um Erfahrungen, Erlebnisse und Ideen untereinander auszutauschen.