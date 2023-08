Jahreswunsch von Bewohnerin erfüllt: Ausflug führte nach Maria Taferl

Maria Taferl ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel bei den Bewohnerinnen und Bewohnern des Sozialzentrums Purkersdorf. Auch Leopoldine Doppler zog es für ihren Jahreswunsch dorthin. Begleitet wurde sie von ihrer Tochter und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin Traude Hesse, sowie Seniorenbetreuerin Andrea Gösselbauer. Das Entzünden einer Opferkerze in der Basilika Maria Taferl stand gleich ganz oben auf der Wunschliste von Leopoldine Doppler.

Auch der Ausblick auf die Donau wurde bei milden Temperaturen in vollen Zügen genossen, bis der Hunger die kleine Gruppe in ein nahegelegenes Gasthaus führte. Danach ging es weiter nach Krems, wo die Ausflügler, bei einem kurzen Spaziergang entlang der Promenade, den vielen Schiffen beim An- und Ablegen zuschauen konnten. Vor der Heimfahrt ließen sich alle Kaffee und Kuchen schmecken und freuten sich über den gelungenen Ausflug.