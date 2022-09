Club Natur aktiv im Irenental: „In erster Linie die Natur genießen“

Werbung Ein Gewinn zum Anbeißen Anzeige Jetzt mitmachen und ein Dry Age Steak für deinen Grillabend gewinnen!

Vorträge, Abenteuerwochen, Bogenschießen – und das mitten im Wald. Das ist der Club Natur aktiv im Irenental. „Uns ist wichtig, dass die Menschen, die zu uns kommen, die Natur genießen können“, sagt Karl Hudak, Geschäftsführer des Club Natur aktiv.

Stefan Hilbe mit seinem Hund Nicko und Richard Sammer sind regelmäßig auf den Parcours im Irenental unterwegs. Foto: Melanie Baumgartner

Begonnen hat alles vor knapp 20 Jahren im Jahr 2004. „2004 haben wir eröffnet. Das Areal gehört den Bundesforsten. Die Hütte habe ich damals mit meinem Team bei den Bundesforsten gebaut“, erklärt Hudak.

Am Anfang war der Bogensport allerdings Nebensache. „Unsere große Sache waren Team-Events, Vorträge, Klausuren, Hochzeiten. 2010, als ich in Pension gegangen bin, hat der Club das übernommen und die rund 100 Hektar von den Bundesforsten gepachtet“, schildert der Geschäftsführer die Anfänge.

Vorträge gibt es nach wie vor im Naturaktiv Zentrum in der Irenentalstraße 6. Demnächst gibt es etwa einen Vortrag zum Thema Venen sowie einen zum Thema Darmkrebs – und das kostenlos.

Bogenschießen für Anfänger und Profis

Der Hauptfokus liegt mittlerweile beim Bogenschießen. Anfänger sind genauso willkommen wie Fortgeschrittene. „Es ist ein herrlicher Sport. Wir haben bei uns Bogenschießen in der Natur auf künstliche Ziele im Wald verbreitet. Wir haben drei Parcours, jeweils zwei mit 20 bis 30 Zielen sowie einen mit zwölf Zielen“, erklärt Hudak und ergänzt: „Damit man eine Freude mit dem Bogensport hat, sollte man es aber erlernen.“

Genau das ist im Naturaktiv-Zentrum möglich. Für Anfänger gibt es zweistündige Grundkurse, mit ausgebildeten Trainerinnen und Trainern. „In der ersten Stunde lernt man am eigens gebauten Kursplatz im Wald die Grundkenntnisse, etwa wie man den Bogen hält“, verrät Hudak.

In der zweiten Stunde geht es mit den Trainern auf den Parcours, um das Gelernte in der Praxis anzuwenden. Danach gibt es einen Schnuppermonat, in dem das komplette Equipment beim Verein ausgeborgt werden kann. „Nach diesem Monat weiß man dann, gefällt mir dieser Sport oder nicht, dann kann man das passende Equipment kaufen“, rät Hudak und betont, dass ein Verleih danach nicht mehr möglich ist.

Abgesehen davon gibt es aber auch spezielle Kurse mit therapeutischem Hintergrund. Aber auch Abenteuer- und Lerncamps gibt es im Naturaktiv Zentrum. Christina Frühwirth, ausgebildete Pädagogin und Psychologin, bietet im August alljährlich Waldwochen mit motopädagogischem Schwerpunkt.

In der letzten Ferienwoche gibt es zudem die Lernwoche „Entspannt in die Schule“. Vor einigen Jahren hat es auch außerhalb der Sommerferien Mottotage gegeben. „Diese haben wir wieder angedacht, Konkretes gibt es aber noch nicht“, so Jungwirth.

Zuletzt spricht Hudak über die Philosophie des Vereins. „Wir arbeiten für Mensch und Tier. Alles, was uns übrig bleibt, geben wir für soziale Zwecke aus. Zu je einem Drittel für Menschen, einem Drittel für Tiere und einem Drittel für die Natur“, verrät der Geschäftsführer.

