Kegeln in Gablitz: „Das sind nicht nur lustige Stunden“

„Die Männer gingen früher am Land nach der Kirche zum Kegeln. Dort haben sie ein Krügerl getrunken und eine riesige Gaudi gehabt“, weiß Margit Hinke, Inhaberin der „Kegelbahn Wienerwald“ in Gablitz aus Zeiten zu berichten, in denen es noch schick war, zu kegeln.

Und wenn Hinke von diesen verflossenen Zeiten berichtet, deren Ausläufer sie noch selbst als Kind erlebt hat, leuchten ihre Augen mit einer Klarheit, die zeigt, dass sie nicht gewillt ist, Geschichte verstaubten Büchern zu überlassen.

Ganz im Gegenteil. Mehr als zwanzig Jahre ist es mittlerweile her, dass sie gemeinsam mit ihrer Mutter Haus und Kegelbahn an der Höbersbachstraße 59 übernommen hat.

„Ich habe diesen Platz wieder zum Leben erweckt wie das Dornröschenschloss, ich werde ihn nicht aufgeben.“

Nach vielen spannenden, aber auch anstrengenden Jahren als Journalistin beim ORF und bei Medien in Deutschland fand sie hier das, was ihr die große Welt nicht bieten konnte. Jene kleinen Dinge im Leben, die wichtig sind, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren.

Es war dann nur noch eine Frage der Zeit, bis der Entschluss gereift war, die komplett kaputte Kegelbahn, ein vollautomatisches Schweizer Modell mit Baujahr 1962, wieder mit Leben zu füllen. Doch nicht nur dieser „Rolls Royce“ der Kegelbahnen, auch die Welt zu der Zeit, als hier die allerersten Kegel gefallen waren, wurde wieder, in Eigenregie und mit Unterstützung des einen oder anderen Technikers, rund um die schwarze Bahn errichtet.

In den USA ist Bowling Kult, werden in Filmen und Serien Denkmäler gesetzt. Kann auch Kegeln - im Hintergrund die Halle - diesen Weg gehen? Foto: Reinhard Stöckl

Und so langsam, Stück für Stück, entstand ein authentisches Abbild der Realität in den 1960er und 1970er Jahren. Comics, Stofftiere, Gesellschaftsspiele, Spielzeug, Elektrogeräte, bis hin zu den Blümchenfliesen am Klo, all dies lädt dazu ein, in die Zeit der Beatles und der Blumenkinder einzutauchen.

Und diese Pause von der schnellen Entwicklung, die Entschleunigung, die man hier genießen kann, verbindet die Generationen. Oft buchen ganze Familien, von Oma und Opa bis zu den Enkerln, einen gemütlichen Nachmittag, werden Kindergeburtstage oder Feste von Jugendlichen hier gefeiert, berichtet Margit Hinke. Auch internationale Besucher sind immer wieder zu Gast.

Der Fortbestand dieses einzigartigen Ortes ist jedenfalls garantiert: „Ich habe diesen Platz wieder zum Leben erweckt wie das Dornröschenschloss, ich werde ihn nicht aufgeben. Zwar mache ich fast alles selbst, und das sind nicht immer lustige Stunden beim Streichen oder Putzen, aber es macht mir Spaß zu gestalten und etwas für die Nachwelt zu erhalten. Hier will ich noch meinen 100er feiern.“ Und wer Margit Hinke in der Kegelbahn Wienerwald besucht und kennenlernt, merkt schnell, dass das keine leeren Worte sind.

