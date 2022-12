Kinderärztin hilft Eltern mit ihrem Podcast

Werbung

Viruserkrankungen verursacht durch RS-Viren, Influenza A und B, in weniger Fällen Corona und bakterielle Infektionen wie Scharlach oder Angina – derzeit sind besonders viele Kinder krank. Das bestätigt auch die Purkersdorfer Kinderärztin Marlies Haslinger, die mit zwei Kollegen die Gruppenpraxis „Doctopus“ im 13. Bezirk betreibt.

„Aktuell kommen bis zu hundert akut erkrankte Kinder pro Tag“, erzählt Haslinger, die im ärztlichen Alltag noch nie so eine Infektionswelle erlebt hat. Gründe dafür: Vor einem Jahr noch hätten die Kinder Masken getragen und seien im Fall einer Erkrankung zu Hause geblieben. „Das ist jetzt nicht mehr so und das ist auch in Ordnung“, meint die Purkersdorferin.

Wenn ein Kind im Rahmen eines banalen Infektes nur schnupft, hustet, sich dabei einigermaßen wohlfühlt und nicht fiebert, würde nichts gegen einen Kindergarten- oder Schulbesuch sprechen. „Das Wohlbefinden des Kindes soll immer im Vordergrund stehen auch im Rahmen der Therapie“, rät die Kinderärztin.

Bei Viruserkrankungen wird in der Regel nur symptomatisch behandelt. Es bedarf selten einer virostatischen Therapie. Bakterielle Infektionen wie Scharlach bedürfen einer antibiotischen Behandlung. Die Purkersdorferin hat Tipps parat: „Wichtig ist, immer auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Die Innenräume sollen nicht überheizt und gut belüftet werden. Bei deutlicher Abgeschlagenheit ist für ausreichend Ruhe zu sorgen.“

Diese Empfehlungen zu Erkrankungen und viele Themen der Kindergesundheit kann man auch in ihrem neuen Podcast „Kinder von Kopf bis Fuß“ anhören. Sieben Folgen sind bereits online. „Behandelt werden die wichtigsten Themen der Kindermedizin“, so Haslinger. In der aktuellen Folge geht es um Infekte der oberen Luftwege. Positive Rückmeldungen gibt es viele.

Mit Podcast Eltern und Patienten aufklären

„Einige Mütter meinten, sie hätten den Podcast schon gebraucht, als ihre Kinder geboren wurden“, sagt die Ärztin., die Eltern und Interessierte aufklären will. „Aufklärungsarbeit und Präventivarbeit sind eine wesentliche Aufgabe der Kinderheilkunde und kommen in der Kassenordination oftmals zu kurz“, meint sie. Und das Googeln würde oftmals eher zu mehr Verunsicherung als zu einer brauchbaren Hilfestellung führen.

„Ich will den Fokus am Kind schaffen und Aufklärung zu einem besseren Umgang mit vielen Fragestellungen, Sorgen und Ängsten, die man als Eltern durchlebt, leisten“, teilt Haslinger mit. Den Podcast könne man sich außerdem in Ruhe anhören, denn oftmals ist der Besuch beim Kinderarzt stressig.

Was die Purkersdorferin unbedingt betonen will: „Der Podcast ersetzt nie die Vorstellung beim Kinderarzt. Das erwähne ich auch in jeder Folge. Ich will den Eltern mit kompetenter Information viele Sorgen nehmen“, so Haslinger, die aus dem Bereich der pädiatrischen Onkologie kommt. Gerade in dieser Spezialisierung brauche es viele Gespräche und klare Information.

Haslinger bietet aber nicht nur einen Podcast auf https://www.doctopus.at/podcast/ an, sie wird ab 2023 auch als Kinder-Privatärztin in Purkersdorf ordinieren. „Mein Herz gehört der Kassenordination, aber mein näheres Umfeld wünscht sich schon länger, dass ich eine Privatordination eröffne“, so Haslinger, die die Praxis in Purkersdorf eingerichtet hat (Infos: www.kinderarzt-haslinger.at).

