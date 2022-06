Region Purkersdorf: Individuelle Taxis ergänzen das Bahn-Angebot

Werbung

Der öffentliche Verkehr nimmt zu – das zeigen auch die zuletzt übervollen Züge der ÖBB. Auch in der Region Purkersdorf wird das Öffi-Angebot gut genutzt. Nicht zuletzt wegen der durchwegs guten Verbindung Richtung Wien und retour.

Um auf die hohe Anzahl an Pendlern zu reagieren, sind die ÖBB um einen hohen Komfort bemüht. Deshalb werden aktuell bzw. in den kommenden Jahren die Bahnhöfe Unter Purkersdorf, Purkersdorf Zentrum und Tullnerbach-Pressbaum umgebaut. Die Bahnsteige sollen nicht nur barrierefrei zugänglich gemacht, sondern auch mit wettergeschützten Wartekojen ausgestattet werden.

Ergänzt wird das Bahn-Angebot durch individuelle Taxis, wie etwa dem Stadttaxi in Purkersdorf oder dem E-Mobil in Pressbaum. In den anderen Gemeinden könnte man sich die Einführung des Postbus-Shuttles vorstellen. Aktuell fährt es in Niederösterreich lediglich in Mödling. Ob der Shuttle auch in der Region zum Einsatz kommen wird, steht derzeit aber nicht fest.

