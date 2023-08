Elternhaltestellen ab September an B 1 in Gablitz

Die Hälfte der Ferien ist um - der Schulbeginn rückt damit immer näher. Diesen Stillstand in den Schulen nutzen die Gemeinden alljährlich, um Gebäude zu sanieren, Geräte anzuschaffen und Sicherheitsmaßnahmen zu optimieren. An letzterem wurde in Gablitz in den vergangenen Wochen getüftelt.

Ab September soll es in Gablitz entlang der B 1 eine Elternhaltestelle geben. In Richtung Wien werden zwischen Gemeindeamt und Bankomat bei der Glashalle zwei Parkplätze dafür reserviert, in die Gegenrichtung sind dafür zwei Parkplätze bei der P&R-Anlage vorgesehen. In Richtung Wien muss die Straße nicht überquert werden, vom P&R-Platz aus können die Kinder die Straße sicher bei der Ampelanlage überqueren.

„Somit meine große Bitte an alle Eltern und Großeltern. Nützen Sie bitte diese neue Möglichkeit und fahren Sie nicht in die Ferdinand-Ebnergasse und bis vor die Schultüre. Helfen Sie uns, den Verkehr vor der Schule zu reduzieren, ein paar Meter zu Fuß ist für die Kinder auch lustig und bringt wenig zusätzliche Bewegung“, bittet Bürgermeister Michael Cech alle Eltern und Großeltern, diese Möglichkeit auch zu nutzen.

„Schulgehbus“ für mehr Nachhaltigkeit und Sicherheit

Auch das Projekt „Schulgehbus“ soll dazu beitragen, den Verkehr vor der Schule zu reduzieren. Allerdings wurde diese Initiative von den Eltern bisher kaum angenommen, wie Cech erzählt. „. Ehrlich gesagt haben wir seit meinem ersten Aufruf vor dem Sommer noch sehr wenige Rückmeldungen. Wer noch Interesse hat, sich an diesem Projekt für Gablitzer Kinder aktiv als Begleitperson zu beteiligen, soll doch bitte bei uns unter gemeinde@gablitz.gv.at melden.“

Beim „Schulgehbus“ gehen die Kinder in Begleitung eines Erwachsenen eine festgelegte Strecke zu Fuß bis zur Schule. Dabei werden sei an unterschiedlichen „Haltestellen“ abgeholt. Die Begleitpersonen können dabei Eltern genauso wie Seniorinnen oder Senioren sein. Außerdem betont der Bürgermeister, dass die Begleitpersonen, ebenso wie die Schülerlotsen, während ihrer freiwilligen Tätigkeit versichert sind.

„Ich freue mich sehr darauf, diese beiden Projekte im Sinne von mehr Nachhaltigkeit und auch Bewegung für die Gablitzer Schulkinder umsetzen zu können“, blickt Cech dem Schulbeginn bereits positiv entgegen.