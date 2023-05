Skurrile Outfits gesucht Purkersdorfer Styleexpertin Martina Reuter ist bei Krönung in London

Lesezeit: 2 Min Birgit Kindler

Zur Einstimmung auf den Krönungstag - Charles und Camilla hat Martina Reuter schon mal auf ihrem T-Shirt. Foto: Reuter

A m Samstag, 6. Mai , wird der am längsten amtierende Thronfolger der britischen Geschichte in der Westminster Abbey gekrönt. Live mit dabei in London ist bei diesem historischen Ereignis auch Styleexpertin Martina Reuter.