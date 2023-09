Wiener Netze tauschen Stromzähler in Purkersdorf

Den Stromverbrauch künftig jederzeit über das Webportal ablesen können, den jährlichen Ablesetermin ausfallen lassen und leichter Strom aus erneuerbaren Energien ins Stromnetz einspeisen - all diese Vorteile bietet das System des Smart Meters.

Aktuell werden in Purkersdorf in allen Haushalten die Stromzähler, unabhängig vom Stromanbieter, getauscht, und gegen sogenannte Smart Meter ausgewechselt. Damit wird auch hier ein Schritt in Richtung Digitalisierung getan.

Im Zuge des neuen Systems können Kundinnen und Kunden künftig zwischen drei verschiedenen Intervallen bei der Übermittlung des Stromverbrauchs wählen:

Standard: Dabei wird der verbrauchte Strom täglich erfasst und täglich übermittelt.

Opt-in: Hierbei wird der Stromverbrauch alle 15 Minuten gemessen und die Daten einmal pro Tag an den Netzbetreiber gesendet.

Opt-out: Der Verbrauch wird einmal pro gemessen und übermittelt.

Alle nicht-Technikaffinen brauchen aber keine Angst vor der Umstellung zu haben. „Jeder bekommt einmal pro Jahr die Jahresabrechnung ganz normal per Post zugestellt. Das heißt für alle, die nicht so technik-affin sind, ändert sich eigentlich nichts - außer, dass der jährliche Ablesetermin wegfällt“, beruhigt Bürgermeister Stefan Steinbichler.

Die Stromzähler werden ab sofort getauscht. Jeder Haushalt wird darüber aber im Vorfeld schriftlich informiert.