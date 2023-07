Kinder erwecken Märchen zum Leben

„Lernen, leben, wachsen": Das ist das Motto des Mauerbacher Familienzentrums „Menschengarten“. Bereits seit vielen Jahren veranstaltet der gemeinnützige Verein Camps in den Sommerferien.

Zuletzt fand das Musicalcamp statt. In diesem Jahr lautete das Thema dazu „Märchen reloaded“. „Wir veranstalten bereits unser viertes Musicalcamp, nach Tanz der Vampire, Cats und Endlich Sommer“, berichtet Elisabeth Richter, Gründerin von „Menschengarten“ und verrät weiters: „Es wurden bekannte Märchen mit den Kindern in die heutige Zeit geholt. Märchen wie Hänsel & Gretel, Die sieben Zwerge, Schneewittchen, Dornröschen und so weiter.“

Mit Musical-Darstellerin und Choreografin Barbara Czar durften sich die Kinder auf eine routinierte Lehrerin freuen. Foto: Menschengarten

Einstudiert und gestaltet wurde das Musical von Barbara Czar. Sie ist Musical-Darstellerin, Tanzlehrerin und Choreografin. Insgesamt nahmen 18 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an dem Workshop teil.„Neben der Musicalproben wurde viel im Garten gespielt, gemeinsam das Bühnenbild gestaltet und Teile der Kostüme gebastelt und genäht. Am Ende gab es natürlich eine tolle Aufführung mit vielen begeisterten Zuschauern“, erzählt Richter von der ereignisreichen Ferienwoche.

Bei dem Musicalcamp handelt es sich in diesem Feriensommer um eines von insgesamt sechs Feriencamps, die der „Menschengarten“ anbietet. Bereits stattgefunden haben zwei Zirkuscamps. Diese sind schon seit vielen Jahren sehr beliebt und stets gut besucht. Bei den Zirkuscamps erwartet die Kinder viel Akrobatik, Übungen auf dem Trapez, Einrad fahren, Jonglieren, Rola-Bola, Diabolo, Hand-Stelzen, Seilübungen und vieles mehr.

Nächste Woche richtet der „Menschengarten“ das „Wald- & Wiesen Camp“ aus, bei dem die Kinder an der frischen Luft allerlei Abenteuer in der Natur erwarten. Auch in den letzten beiden Ferienwochen gibt es noch ein Forschercamp und ein ebenfalls seit vielen Jahren sehr gern besuchtes Kreativcamp. „Alle unsere Camps werden von der Marktgemeinde Mauerbach unterstützt und zusätzlich bekommen alle Kinder, die in Mauerbach Hauptwohnsitz gemeldet sind, durch den Mauerbacher Ferienscheck eine finanzielle Unterstützung zu den Campkosten“, konstatiert Richter abschließend und freut sich auf viele Teilnehmer bei den kommenden Camps.

Nähere Informationen zu dem Verein und den diversen Camps können online unter www.menschengarten.at eingesehen werden.