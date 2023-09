17 Jahre Werbeagentur Einfallsreich in Tullnerbach

Die Tullnerbacher Gemeinderätin Michaela Dibl feierte letzten Freitag das 17jährige Bestehen ihrer Werbeagentur Einfallsreich mit Geschäftspartnern und Freunden mitten in den Weinbergen in Wagram ob der Traisen. Musiker Andi Gabauer sorgte für schwungvolle Unterhaltung am stimmungsvollen Abend im Weingut Schöller. Gemeinderatskollegin Elisabeth Barisits wünschte der Grafikerin, "dass sie auch künftig so viele Erfolge wie bisher erzielt", Gerda Schödl-Popovic, "dass ihre besondere Kreativität und ihre Ideen immer so weiter sprießen" und die Pressbaumer Gemeinderätin Gabi Schwarz freut sich, "dass Dibl immer so strahlend und agil Freude unter ihren Freunden verbreitet". Als Ehrenbotschafterin des Jane Goodall Insituts Austria sammelte Dibl für das Bildungsprojket "Clever Girls" für afrikanische Mädchen und überreichte die Box zum Ausklang des Abends an Geschäftsführerin Doris Dienst-Schreyvogel.